Bakx is speelklaar, maar moet het doen met een invalbeurt

Istvan Bakx (op de foto nog met krukken), met zijn team voor het hotel (foto: Istvan Bakx)

Bij welke club Bakx in Nederland gaat spelen is nog steeds niet duidelijk. Hoek en ASWH staan hoog op het lijstje, maar uitsluitsel komt er pas aan het einde van deze week. "Ik wacht nog op antwoord van clubs. Als ik die heb, kan ik een beslissing nemen. Soms duren dingen gewoon wat langer", laat hij vanuit Johannesburg weten.

Daar bivakkeert Bakx met zijn teamgenoten en andere teams uit de nacompetitie in verband met het coronavirus al weken in een hotel. Ajax Cape Town heeft in de nacompetitie één wedstrijd gewonnen en één verloren. "We moeten de volgende twee wedstrijden winnen om nog een kans te maken", zegt Bakx.

Al vijf weken in een hotel

En behalve de tegenstanders strijden hij en zijn ploeggenoten daarbij ook tegen het afnemen van de motivatie door de situatie waarin ze zitten. "We zitten al vijf weken in een hotel. Je merkt aan sommige jongens dat ze er helemaal klaar mee zijn. Terwijl de belangrijkste twee wedstrijden van het seizoen eraan komen. Dat is best dubbel."

Istvan Bakx vanuit Zuid-Afrika

Voor Bakx zijn de komende twee wedstrijden nog om een andere reden dubbel. Het zijn zijn laatste twee voor Ajax Cape Town. Over tien dagen vliegt hij met zijn gezin terug naar Nederland. Hij heeft het naar zijn zin gehad in Afrika maar geeft hij toe: "Ik heb nog nooit zo'n gevoel van thuiskomen gehad als deze keer."