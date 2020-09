Bouzambou en Ben Sellam winnen met Oranje van Duitsland

Youssef Ben Sellam en Said Bouzambou op archiefbeeld (foto: KNVB Media)

Ben Sellam, in de competitie uitkomend voor Groene Ster, mocht na de rust het doel verdedigen van Oranje. Vanaf de bank had hij gezien dat Nederland en Duitsland in de eerste helft niet tot scoren waren gekomen.

De openingstreffer kwam na een aantal minuten spelen in het tweede bedrijf. Ben Sellam was debet aan de tegentreffer, hij wilde een bal binnenhouden aan de zijkant van het veld. Deed dat ook, maar speelde de bal in de voeten van de tegenstander. In het lege doel wist Yarrahimin Bashi makkelijk te scoren.

De achterstand duurde niet lang want Said Bouzambou stond aan de basis van de gelijkmaker. Na een goede actie aan de zijkant van het veld wist hij de bal bij Yoshua St. Juste te krijgen, die de Duitse keeper verschalkte. In het slot van de wedstrijd besliste Amir Molkarai de wedstrijd met twee treffers, waardoor de eindstand op 3-1 kwam.

Coronabesmetting

Omdat een speler van Duitsland eerder deze week positief werd getest op het coronavirus waren de Oosterburen met een jongere selectie afgereisd dan de bedoeling was. Door het coronageval binnen de Duitse ploeg is de oefeninterland van morgen tegen Duitsland afgelast.