Minister peilt draagvlak in Zeeland om kerncentrale langer open te houden

De kerncentrale in Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Wibes laat een en ander weten in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee komt hij tegemoet aan een toezegging die hij eerder deed, nadat de kamer had laten weten wel iets te voelen voor het eventueel langer openhouden van de kerncentrale.

Een paar maanden geleden nam de Tweede Kamer daartoe een eerste stap. Een meerderheid stemde toen voor een motie van het CDA en de VVD om de Kernenergiewet aan te passen, zodat deze centrale niet in 2033 dicht moet. Als dat tenminste technisch en economisch haalbaar is.

Inmiddels heeft directeur Carlo Wolters van EPZ, de eigenaar van de kerncentrale, aan de minister laten weten dat het technisch gezien mogelijk is de bedrijfsduur van de centrale te verlengen met tien of twintig jaar. Hij tekent daarbij aan dat er wel een uitgebreid technisch onderzoek uitgevoerd moet worden. En dat het uiteindelijke besluit aan de toezichthouder ANVS is.

Economische haalbaarheid is onzeker

Over de economische haalbaarheid is Wolters minder duidelijk. De kostprijs van kernenergie ligt boven de huidige marktprijs voor energie. Die marktprijs stijgt wel, maar een betrouwbare voorspelling voor na 2033 kan Wolters niet geven. Wel benadrukt hij nog, dat de kerncentrale hoogwaardige werkgelegenheid biedt aan 500 mensen.

Voor Wiebes is de brief van Wolters reden de volgende stap te zetten. In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten om 'in het licht van de motie' in overleg te treden met bestuurders van de provincie Zeeland 'om te verkennen in hoeverre er draagvlak in Zeeland is voor verlenging van de levensduur van kerncentrale Borssele'. Hij voegt daaraan toe om samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in beeld te brengen welke stappen van belang zijn voor eventuele aanpassing van de Kernenergiewet.

