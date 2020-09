Peter Oreel is beste oestersteker van Nederland

Juryberaad tijdens het NK Oestersteken (foto: Mariela Battistella, eBirds)

Oreel wist de dertig oesters in een tijd van 3.27 minuut open te steken. En dat ook nog eens op een nette manier. Want dat is waar het volgens jurylid Caroline Verwijs om gaat: de combinatie van snelheid en netheid. "En dan wist hij de oesters ook nog eens op een nette manier te presenteren. En ook dat telt mee", aldus Verwijs.

Volledig geopend en consumptiegereed

De negen deelnemers konden pluspunten verdienen wanneer de oester volledig geopend en consumptiegereed was. Wanneer het oestervlees beschadigd was of er gruis of schilfers achtergebleven in de schelp, ontving de deelnemer minpunten. Bij een gelijk aantal punten was de snelste tijd doorslaggevend.

NK Oestersteken 2020 (foto: Mariela Battistella, eBirds)

De beste drie deelnemers uit de eerste ronde namen het daarna nog een keer tegen elkaar op. Oreel sleepte in die tweede ronde de eerste prijs in de wacht. Manuela Kriekaard werd tweede, Davey Lamper derde.

WK Oestersteken

Oreel mag door zijn eerste plaats deelnemen aan het WK Oestersteken. Traditioneel wordt die wedstrijd georganiseerd tijdens het Galway International Oyster Festival in Ierland. Dit jaar kan dat festival vanwege het coronavirus niet doorgaan. Er wordt nu nog gezocht naar een nieuwe datum waarop de nationaal kampioenen de oestermessen met elkaar kunnen kruisen, maar het lijkt erop dat dat pas tijdens het festival in september 2021 kan.

In tegenstelling tot de vertrouwde locatie van Brasserie De Vluchthaven in Bruinisse, werd het NK Oestersteken dit haar gehouden rondom de oesterputten in Yerseke. Daar is meer ruimte en konden alle coronamaatregelen in acht genomen worden.