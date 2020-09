Vlissingen geniet achter het stuur van filmklassiekers: 'Deze film blijft een feestje'

Bezoekers werden door dames in fifties-kleding opgewacht en naar hun auto gebracht (foto: Omroep Zeeland)

Vanavond werd Grease in de fabriek vertoond. In de fabriek werden de bezoekers door dames in fifties-kleding opgewacht en naar hun auto begeleid. De organisatie van Film by the Sea had mede vanwege de coronabeperkingen gekozen om de drive-in bioscoop te organiseren. "Dit is eigenlijk het resultaat van creatief denken in coronatijd", legt Jéan Rottier van FbtS uit.

Een lokale autodealer sponsort de auto's die in de Machinefabriek staan. En de auto's verschillen onderling nog wel wat qua luxe. Als je pech hebt, krijg je een 'ordinaire' Volkswagen Polo toegewezen. Heb je geluk, zit je in de nieuwste SUV van Audi. Het lot bepaalt in welke auto de bezoekers terecht komen. "Maar ze zijn allemaal spiksplinternieuw", voegt Rottier daar aan toe.

Bezoekers van de drive-in bioscoop zitten klaar voor de film (foto: Omroep Zeeland)

De bezoekers zijn in ieder geval erg enthousiast van het op deze manier naar de film gaan. Zo zit de 28-jarige Simone met haar moeder in de auto. Grease is echt 'hun film', legt ze uit. "En nu het hier zo in de Machinefabriek komt, dat is wel heel bijzonder", vertelt Simone. "En dan in deze setting is wel een extra."

'Lekker genieten'

Samen hebben ze de film al tientallen keren gezien. Toch gaat het nooit vervelen, zegt moeder Marianne: "De eerste keer dat Simone keek, keken we samen. Maar deze film blijft een feestje, dus we gaan lekker genieten straks."

Ondanks dat Simone en Marianne niet samen een huishouden vormen - tussen hun woningen zit één deur, zegt Simone - hebben ze er vertrouwen in dat deze manier van bioscoopbezoek coronaproof is. "Anders zou ik hier niet zitten", sluit Marianne af.