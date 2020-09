Goedemorgen. Prinsjedag, het bekende koffertje, Checkpoint en de beste oestersteker

Minister Wopke Hoekstra vorig jaar tijdens de aanbieding van de miljoenennota (foto: ANP)

Zoals ieder jaar is er al veel bekend uit de miljoenennota voordat die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt door de minister van Financiën. Zo weten we al dat er tóch geld klaarligt voor de cultuursector in de regio en dat het Zeeland Nazomerfestival de komende vier jaar wel subsidie krijgt van het Fonds Podiumkunsten.

En dan is er natuurlijk nog het compensatiegeld voor de misgelopen marinierskazerne. Staat daarover iets in de miljoenennota? Gaat er nog meer geld naar Zeeland? Zeeuwse bestuurders hopen daar vanmiddag antwoord op te krijgen. Sommigen hopen zelfs op een tolvrije tunnel.

De voormalige coffeeshop Checkpoint in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

We kijken vandaag ook vooruit op de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag morgen in de zaak over Meddie Willemsen, de voormalig eigenaar van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Het Openbaar Ministerie wil dat Willemsen 22,5 miljoen euro terugbetaalt, omdat het verdiend zou zijn met criminele activiteiten.

Nicole Maalsté, onderzoeker van de cannabiswereld en schrijver van het boek De Wietindustrie (2015) heeft nog regelmatig contact met Willemsen. Volgens haar is Willemsen erg ziek geweest en tobt hij nog steeds met zijn gezondheid. En die gevraagde 22,5 miljoen heeft hij volgens haar niet. "Als ie dat moet terugbetalen, komt hij op straat te staan."

(foto: Mariela Battistella, eBirds)

Peter Oreel uit Yerseke werd gisteren in zijn woonplaats Nederlands kampioen Oestersteken. Hij wordt afgevaardigd naar het WK Oestersteken in Ierland, maar dat is dit jaar afgelast. Waarschijnlijk moet Oreel wachten tot volgend jaar september.

(foto: Erica van Leeuwen)

Het weer

Vanochtend loopt de temperatuur snel op en voor de middag is het al 25 graden. Vanmiddag stijgt het door naar maxima van 29 tot 32 graden, wel komt er aan de kust zeewind. In de meeste kustzones komt er in de loop van de middag een redelijke verkoeling.