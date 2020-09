Wat zit er voor Zeeland in de miljoenennota?

Minister Wopke Hoekstra van Financien presenteert op Prinsjesdag in de Tweede Kamer het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. (foto: ANP)

Eén ding is zeker: het wordt vandaag warm. Het Zeeuws Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66) noemt het een geluk bij een ongeluk dat de troonrede niet in de Ridderzaal gehouden wordt. "De Ridderzaal is niet goed geïsoleerd en het is best warm dus ik hoop dat kerk koeler is."

Voor het Zeeuwse Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) hangt de jurk met bijpassend hoedje al klaar. "Ik ben eerlijk gezegd niet zo'n hoedenmens en ik heb eigenlijk tegen de winkel gezegd: wat u vorig voor mij in het blauw heeft gemaakt kunt u nu doen in olijfgroen."

Anders dan anders

Toch benadrukken beiden dat het dit jaar anders is dan anders. Voor Van den Berg is door de hele coronacrisis de glans er wel wat af. "Met het modieuze aspect ben ik dit keer niet bezig geweest. Vanwege corona wilde ik het ingetogener doen."

Ook Schonis benadrukt de grote rol die coronacrisis nu speelt. Tegelijkertijd wil hij er koste wat kost bij zijn. "Ik vind het belangrijk om te laten zien wat er nog wel kan, ook al is het met mondkapje. Ik krijg mails van mensen uit het land die angstig zijn en gefrustreerd. Dat begrijp ik goed maar dan moet je juist laten zien wat er nog wel kan."

Wat is de miljoenennota ook alweer? De miljoenennota wordt altijd op de derde dinsdag van september gepresenteerd. De nota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Ook beschrijft de miljoenennota de financiële en economische situatie van Nederland en de te verwachten ontwikkelingen. Zo staat erin welke plannen het kabinet heeft, wat ze gaan kosten en wat jij ervan gaat merken. Maar ook of er tekorten zijn en op welk vlakken. Voor Zeeland is het met name spannend om te zien of het compensatiepakket van 650 miljoen euro beschreven staat in de miljoenennota. Veel Zeeuwse politici geven aan juist daarnaar te zullen kijken vanmiddag.

In de loop van de middag zal minister Hoekstra van Financiën het bekende koffertje presenteren met daarin de miljoenennota. Dat is misschien nog wel het belangrijkste aspect van vandaag. Want wat levert het Zeeland op? Gisteren werd al bekend dat er in staat dat er twee miljoen euro uitgetrokken wordt voor cultuur in de regio.

'Belangrijke rol'

Daar is Rutger Schonis (D66) erg blij mee, met name voor het Zeeland Nazomerfestival dat eerder buiten de boot viel bij verdeling van de gelden. "Juist in Zeeland heeft dit festival een belangrijke rol. Je trekt er andere mensen de provincie mee in en laat zien wat er allemaal is op cultureel vlak."

Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) stelde er eerder nog Kamervragen over en is tevreden met deze uitkomst. "Ik ben heel blij dat het nu gelukt is. Het zal ongeveer 330.000 euro zijn en met die middelen kan er nu richting gegeven worden aan de culturele infrastructuur."

Statenleden hopen de miljoenen van het compensatiepakket voor de marinierskazerne terug te lezen in de miljoenennota (foto: Omroep Zeeland / ANP)

Ook politici in de Provinciale Staten kijken reikhalzend uit naar de miljoenennota. Fractievoorzitter Kees Bierens (VVD) hoopt vooral op een lastenverlichting voor gemeentes. "De lasten van het sociaal domein wegen zwaar op gemeentes, met name de tekorten op jeugdzorg. Ik hoop dat er verlichting komt voor plattelandsprovincies."

'Tolvrije tunnel'

Corina van der Vliet (PvdA) zet haar hoop juist in op de Westerscheldetunnel. "Ik hoop dat de tolvrije tunnel in beeld komt want dat is toch wat er speelt in onze regio."

Fractievoorzitter François Babijn (Partij voor Zeeland) is sceptisch. "Ik hoop dat Zeeland ruim toebedeeld wordt want dat hebben we nodig maar wat er ook toegezegd wordt, ik vrees dat we uiteindelijk de rekening krijgen. We gaan een periode van armoede tegemoet, de tweede golf kondigt zich aan. Ik vrees dat het misloopt en dat we met z'n allen deze rekening moeten betalen."

'Zak met geld'

Jan Henk Verburg (CU) kijkt met name naar het compensatiepakket. "Ik ga ervan uit dat de compensatie keihard is. Dat moet zich nu vertalen in keiharde cijfers. Er is een snellere treinverbinding beloofd. Dan moet er geld richting de NS. Dus die zak met geld ligt klaar en moet in de miljoenennota gereserveerd zijn. Ik ga ervan uit dat die 650 miljoen er gewoon in staat. Als het niet zo is hebben een paar mensen een probleem."