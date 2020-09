Meer goederenvervoer via binnenvaart uit Zeeuwse havens

Een binnenschip bij het het invaren van de Krammersluizen, vol containers (archieffoto) (foto: Jean-Pierre Dubbelman)

In totaal steeg het goederenvervoer via de binnenvaart met 4 procent, waardoor nu 58 procent van de goederen in binnenvaartschepen wordt vervoerd. Het deel van de goederen dat via de weg wordt vervoerd daarentegen, daalde met 2 procent tot 28 procent. 10 procent van de goederen wordt via het spoor vervoerd, een stijging van 1 procent.

Vervoer per trein en binnenvaartschip

North Sea Port zet actief in op vervoer over de binnenwateren en het spoor in het kader van duurzaamheid. De Belgisch-Nederlandse havencombinatie verwacht dat het binnenwatervervoer in de toekomst zal toenemen met de realisatie van het Seine-Scheldeproject. Daardoor kunnen binnenvaartschepen met een laadvermogen van 4500 ton tot in Parijs varen.

Of er inderdaad een binnenvaartverbinding tussen de Seine en de Schelde komt, is nog maar de vraag. Het bouwen zou in 2000 beginnen en in 2010 klaar zijn. Maar de aannemers zijn nu, 2020, nog steeds niet begonnen. En het project valt drie keer zo duur uit als gedacht.

Ook blijft de haven zich inzetten voor spoorlijnen tussen Vlissingen en Antwerpen, tussen Terneuzen en Zelzate en het aanpakken van een aantal knelpunten op het spoor in het havengebied.