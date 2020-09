Jedidja werkt bij Emergis: 'Soms was ik negen uur aan het beeldbellen'

Jedidja werkt bij Emergis (foto: Emergis)

Hoe heeft u de afgelopen maanden ervaren?

De eerste tijd was intensief. Als 'mensen mens', voelt afstand houden onnatuurlijk. Het betekende een nieuw 'normaal' zoeken. In mijn werk zijn nabij en betrokken de sleutelwoorden. We gaan voor verbinding met de cliënt. Die verbinding was opeens anders.

Voor onze doelgroep - voor een deel daklozen - was het een lastige overgang. Elkaar minder echt zien, spreken... Het gewone werk ging ook door. Sommige dagen bestonden uit negen uur beeldbellen.

Sommige cliënten blijven zien, is essentieel. Dat kunnen we nu onderbouwen." Jedidja de Rijke, medewerker Emergis

Toch heb ik het ook als een bijzondere tijd ervaren. Een tijd van op een andere manier denken, van bewust leven en bewust worden van hoe je werkt en wat de meerwaarde is van het werk wat we doen. Zo denken we als team bewuster na of dingen met twee personen moeten of alleen kunnen worden opgepakt. En hoe we efficiënter zaken kunnen regelen.

Sommige mensen echt zien, het maakt voor onze doelgroep wel degelijk een verschil. Nu kunnen we dat nog beter onderbouwen.

Coronamaatregelen bij Emergis (foto: Emergis)

Wat is er anders dan 'voor corona' aan uw werk?

We merken onder de psychisch kwetsbare cliënten een toename in argwanend gedrag. Dit komt niet alleen doordat er de eerste weken geen fysieke huisbezoeken meer waren. Maar ook door de angst voor corona, het ongrijpbare ervan.

Verder zijn bepaalde praktische zaken als verhuizen opeens een stuk lastiger. Je mag bijvoorbeeld niet met meerdere collega's in een auto zitten. Vergaderingen zijn nu vaker per telefoon en digitaal. Dat scheelt een paar uur reistijd per week voor mij.

Mocht er een tweede lockdown komen, wat zou er volgens u nu anders moeten?

De fysieke contacten, echt ontmoetingen, aan zorgmijdende cliënten zouden we niet meer moeten stoppen. We zouden dan moeten regelen dat deze bijvoorbeeld in de buitenlucht door kunnen gaan. Daarnaast zou ik me meer bewust zijn van de gevolgen van een lockdown. Hoe lastig het is om zowel thuis te werken als tegelijkertijd de rol te vervullen van moeder en juf.

Zelf geloof ik niet meer in een volledige lockdown. Ik denk dat maatwerk belangrijk is en blijft. Zowel per gemeente als misschien wel per wijk of gebied. Een volledige lockdown gaat een te grote impact hebben op de geestelijke gezondheidszorg.

Zorgmedewerker Jedidja: "Sommige cliënten zijn angstiger geworden" (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Hoe ziet u de komende tijd voor zich? Vol vertrouwen of toch ook wat angstig?

Ik ga voor vertrouwen. Hoop geeft brandstof, angst geeft energieverlies. Ik verwacht dat het spannend kan worden met een eventuele tweede golf. Desalniettemin leef ik vanuit vertrouwen. Deels vanuit mijn geloof, deels vanuit wie ik ben als mens.

Elk probleem kent een oplossing, weerstand is een kans tot groei en onmogelijke dingen kunnen soms toch mogelijkheden opleveren. Die gedachten maken dat ik er vertrouwen in heb. Linksom of rechtsom. We weten nu hoe we corona onder controle kunnen krijgen en in mijn beleving doen we dat over de grote lijn genomen heel goed met elkaar.