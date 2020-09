Wit damhert in Oranjezon roept veel vragen op, 'het is een beetje een raar zicht'

Het witte damhert werd in Oranjezon op de foto gezet. (foto: Het Zeeuwse Landschap)

Gerard Wösten van Stichting Het Zeeuwse Landschap krijgt regelmatig vragen over het dier. "Mensen denken dat het een albino is, maar dat is niet het geval. Vanaf honderd meter afstand lijken ze spierwit, maar als je goed kijkt, zie je toch dat hij een soort zalmkleurige haren heeft."

Het bokje werd vorig jaar geboren en is iets meer dan een jaar oud. Wösten geeft toe dat het een opvallend zicht is, zeker tussen zijn donkerdere soortgenoten, maar heel bijzonder is het ook weer niet. "Ieder jaar of om de twee jaar wordt er wel een wit kalf geboren. Het is geen afwijking, maar een normale kleur die ook bij damherten voorkomt. Alleen wel sporadisch."

De meeste damherten hebben namelijk een roodachtig geel tot kastanjebruine rug en een geelwitte buik. De vacht is meestal bezaaid met witte vlekjes die in de winter minder opvallend zijn.

Jarenlang liep er in Oranjezon ook een witte hinde rond. Wösten denkt niet dat de witte kleur genetisch bepaald is. "Ik loop nu dertig jaar mee en heb nog nooit gezien dat een witte hinde een wit kalf kreeg. De witte hinde uit Oranjezon, die ik overigens de laatste jaren niet meer gezien heb, heeft jaren rondgelopen en had nooit een wit kalf. Altijd een damkleurige."