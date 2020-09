Sabina maakt gezinnen na, maar dan als poppenfamilie

De passie voor moderne poppenhuizen ontstond anderhalf jaar geleden, toen ze zwanger was van dochter Mila. Op Facebook zag ze een groep over het maken van moderne poppenhuizen. Toen is ze zich erin gaan verdiepen. "En toen raakte ik verslaafd, haha! Ik ging heel veel bestellen om een poppenhuis voor onze dochter te maken. Wat ik zo gaaf vind, is dat alles realistisch is. Veel zou ik zelf graag in huis hebben, maar dat kan ik niet betalen. Dan maar in het klein, heb ik het toch nog in huis", lacht Sabina.

Een lijstje met het gezin

Tijdens haar verlof verveelde ze zich en ze maakte een lijstje met daarin een soort poppenversie van haar toekomstige gezin. "Omdat ik wel trots was op het resultaat, zette ik het op Facebook. Toen kreeg ik heel vaak de vraag of ik het ook niet voor anderen kon maken. Dat zag ik eerst niet zo zitten, maar uiteindelijk ging het borrelen bij mij en ben ik het toch gaan doen."

Met dit lijstje is het allemaal begonnen (foto: Omroep Zeeland)

Die zet is zo'n groot succes, dat ze onlangs haar vaste baan heeft opgezegd. Het viel niet meer te combineren. "De wachtlijst voor de lijstjes en koffertjes is nu zo'n negen weken. Voor de poppenhuizen nog langer." Ondanks de weken werk in het verschiet, was het wel spannend om haar financiële zekerheid op te geven: "Ik ben zwanger van ons tweede kindje en in coronatijd. Het was een gok, maar nu al een succes", zegt ze.

Overleden moeder gaf haar het laatste zetje

Tijdens haar eerste zwangerschap overleed haar moeder. "Het ging niet goed met haar en ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Binnen twee weken was het klaar. Zij heeft altijd al gezegd dat ik meer met mijn creativiteit moest gaan doen. Dat is wel mijn grootste inspiratiebron geweest om dit door te zetten."

Alles wat Sabina maakt voldoet aan de wensen en smaak van haar klanten. En in de lijstjes van de gezinnen die ze in het klein maakt, zitten ook vaak verwijzingen naar mensen die er niet meer zijn. "Mensen sturen foto's van hun interieur en van hun gezin. Er zitten verhalen bij waar ik vaak kippenvel van krijg. Als ze bijvoorbeeld vertellen dat hun kindje is overleden, of als een moeder vertelt dat haar man er niet meer is. Het is heel bijzonder dat mensen je dat zo toevertrouwen."



Een uit de hand gelopen hobby wil Sabina het niet noemen. "Ik vind het vooral heel fijn dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Als ik bijvoorbeeld op Pinterest kijk en iets leuks zie, wil ik dat meteen gaan maken. Dat kan ik nu gebruiken in wat ik maak. Elk project is weer anders en het is zo leuk als mensen er blij mee zijn."