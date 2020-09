'Kleine musea verdienen het ook in de spotlights te staan'

Er zijn documentaires te zien van het Maritiem MuZEEum, Bevrijdingsmuseum Zeeland, Watersnoodmuseum, Het Warenhuis, Industrieel Museum Zeeland, Stadhuismuseum Zierikzee, Museum Veere, Stoomtrein Goes-Borsele, Fruitteeltmuseum en Historisch Museum de Bevelanden.

Wat is MuseumTV? MuseumTV is een stichting die zich sinds 2015 inzet om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met kunst en cultuur. Directeur Marieke van der Dool: "Daarvoor maken wij video's die mensen via onze website kunnen bekijken. Ze krijgen een beeld van wat er allemaal achter de schermen van een museum gebeurt. De presentatoren geven een kijkje in het leven van de kunstenaar en de curatoren vertellen iets over een tentoonstelling of nieuwe collectie."

De collectie van MuseumTV omvat inmiddels meer dan vierhonderd video's en korte documentaires van toonaangevende musea en kunstinstellingen in heel Nederland. Elke maand worden daar video's van nieuwe tentoonstellingen en collecties aan toegevoegd.

"Er moet een nationaal platform zijn voor ons eigen erfgoed", zegt directeur Marieke van der Dool. "Dat we zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met alles wat Nederland te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur, natuur of techniek."

We zijn aangenaam verrast over wat voor prachtige, bijzondere musea er zijn in Zeeland." Marieke van der Donk - directeur MuseumTV

Van der Dool heeft de afgelopen jaren gemerkt dat er zoveel kleine musea zijn die het ook verdienen om in de spotlights te staan. "Daarom maken we korte video's van regionale musea die we vervolgens verspreiden onder zoveel mogelijk mensen. We hebben al projecten gedaan in o.a. Limburg, Gelderland en Utrecht. En nu was Zeeland aan de beurt. We zijn aangenaam verrast over wat voor prachtige, bijzondere musea er zijn in Zeeland."

Mooie bijkomstigheid

Het feit dat Nederland de laatste maanden te maken heeft met het coronavirus is volgens Van der Dool niet de aanleiding geweest om deze documentaires te maken. Maar het is wel een mooie bijkomstigheid.

"Ons bereik is het eerste half jaar enorm gestegen. We hebben het afgelopen half jaar zo'n zeventien miljoen mensen bereikt met onze video's via allerlei platformen. Mensen konden niet naar een museum, maar konden op deze manier toch genieten van ons erfgoed. Het heeft ons bestaansrecht alleen maar bevestigd."

Een aantal Zeeuwse musea (foto: Omroep Zeeland)

Historisch Museum de Bevelanden in Goes is erg blij met het eindresultaat. "Normaal gesproken is het maken van zo'n film te duur voor een klein museum, maar door de financiële ondersteuning van Erfgoed Zeeland en een aantal subsidiegevers konden we dit realiseren."

Ook bij Omroep Zeeland De tien korte documentaires over de Zeeuwse musea worden vanaf maandag 28 september ook uitgezonden bij Omroep Zeeland.

De reacties zijn over het algemeen erg positief, maar of het daadwerkelijk effect heeft op de bezoekersaantallen is moeilijk te zeggen. "We leven op dit moment in zo'n rare tijd en dat heeft ook gevolgen voor het aantal mensen dat ons museum bezoekt."

Drempel verlagen

Door dit initiatief van MuseumTV hoopt Historisch Museum de Bevelanden dat de drempel om het museum te bezoeken wordt verlaagd. "We gebruiken de video op onze website en social media om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het doel is om te laten zien wat er achter die voordeur zit, waarvan veel mensen geen weet hebben. De grootte van het museum en de diversiteit in onze collectie. Het is dus eigenlijk een uitnodiging."

Historisch Museum de Bevelanden in Goes (foto: Historisch Museum de Bevelanden)

Van der Dool is zich bewust dat er in Zeeland nog veel meer musea zijn die het wellicht ook verdienen om in aanmerking te komen voor een documentaire. "We werken in Zeeland samen met Erfgoed Zeeland en hebben in onderling overleg een eerste selectie gemaakt, waarbij we gekozen hebben voor deze tien musea. Maar we hopen natuurlijk in de toekomst nog een aantal Zeeuwse musea te filmen."

Een deel van de geschiedenis van Zeeland

De tien documentaires die te zien zijn, geven ieder afzonderlijk een beeld van het museum, de collectie en de bijzondere verhalen die er te vertellen zijn over een voorwerp of schilderij.

"In Veere gaat het bijvoorbeeld over de walvisvaart en de connectie met Schotland", vertelt Van der Dool. "En in het Bevrijdingsmuseum gaat het om het verhaal rondom De Slag om de Schelde. Het gaat dus om een deel van de geschiedenis van Zeeland."

Presentatoren

Er wordt in de documentaires gewerkt met presentatoren die betrokken zijn bij het museum en de collectie en de verhalen goed kennen. "Uit onderzoek blijkt namelijk dat wanneer iemand met een bepaalde passie een verhaal vertelt, dit aanstekelijk werkt en ook veel beter overkomt bij het publiek. We maken dus gebruik van gidsen, curatoren, historici en archivarissen."

Het Maritiem MuZEEum in Vlissingen (foto: Maritiem MuZEEum)

De documentaires zijn tot stand gekomen dankzij Erfgoed Zeeland, Stichting Cultuurfonds Zeelandia, Prins Bernard Cultuurfonds, Mondriaanfonds en het VSBfonds. Het is een initiatief van Stichting Ons Museum en samenwerkende musea in Nederland. De missie van Stichting Ons Museum is een zo breed mogelijk publiek met kunst en cultuur in aanraking te brengen.