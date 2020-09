Butskopmysterie alleen maar groter: SOS Dolfijn kijkt nog altijd uit naar dieren

Op 6 september werden nog butskoppen gezien op de Westerschelde (foto: Sjan van Stigt)

Het dier dat vorige week maandag dood aanspoelde in Terneuzen, zou moederbutskop kunnen zijn. Bij haar werd mogelijk melk gespot vlak na de stranding. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzoeken daarom de melkklieren van het dier.

'Het wachten is op een nieuwe spotting of stranding'

Van de butskop die een dag later bij Borssele werd aangetroffen, werd in eerste instantie aangenomen dat dat het jong zou zijn. Maar nee, ook dat dier was een volwassen vrouwtje.

Daardoor houdt SOS Dolfijn nu rekening met twee opties. Óf het kalf zwemt - of drijft - nog ergens in z'n uppie rond. Óf het gaat in de Zeeuwse wateren om vier verschillende butskoppen en moeder en kalf zijn met z'n tweeën nog steeds op pad.

Moeder en kalf noordelijke butskop in Oosterschelde in augustus (foto: Daniël Zoeteweij)

"Het wachten is nu op een nieuwe spotting of stranding", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "We houden er rekening mee dat er nog steeds butskoppen in de buurt kunnen zijn." Tussen de meldingen van moeder en kalf in de Oosterschelde in augustus en die in de Westerschelde op 6 september, zaten immers ook twee weken waarin er geen enkele melding binnenkwam.

Butskoppen samen dood?

Of de twee dode butskoppen samen zwommen en door hetzelfde schip geraakt zijn, is moeilijk te zeggen. "Ze zijn in ieder geval rond dezelfde tijd, dus in dezelfde 24 uur, overleden", zegt onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

"Beide dieren waren vers, nog niet zo lang geleden overleden. Al was de tweede iets minder vers, wat zou kunnen betekenen dat ze rond dezelfde tijd doodgingen. Maar niks is zeker." Het onderzoek is dan ook nog steeds in volle gang.