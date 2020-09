Een hospice in coronatijd, 'Iemand tot steun zijn op anderhalve meter afstand voelt niet goed'

Liset Padmos en Anita Joziasse van het hospice van Zierikzee (foto: Hospice Zierikzee)

In een hospice is alles erop gericht om het de bewoner in de laatste fase van zijn of haar leven zo comfortabel mogelijk te maken. Zo ook in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee.

Om dat voor elkaar te krijgen stappen normaal zo'n zeventig vrijwilligers regelmatig de drempel over om de vier bewoners bij te staan. Maar toen kwam corona. En bleef de helft van de vrijwilligers thuis, omdat ze in de risicogroep vielen of de gezondheid van het thuisfront niet in gevaar wilden brengen.

Twee bezoekers per dag

Niet altijd makkelijk voor coördinatoren Anita Joziasse en Liset Padmos en de overige vrijwilligers, die extra uren moesten draaien. Maar vooral: hoe zorg je dat je het aangenaam blijft voor je bewoners? "We bewogen mee met de RIVM-maatregelen", blikt Joziasse terug. "We konden per dag twee bezoekers per bewoner toelaten."

Inmiddels zijn dat de partner plus twee bezoekers per dag. "En als echt het laatste stukje aanbreekt, dus de terminale fase, dan laten we die bezoekregeling los", zegt Joziasse. "Zodat mensen afscheid kunnen nemen van familie en naasten."

Iemand tot steun zijn op anderhalve meter afstand voelt niet goed." coördinator Liset Padmos

Voor de vrijwilligers is het werk er niet makkelijker op geworden. Een knuffel geven aan iemand die een moeilijk moment heeft, zit er niet in. Joziasse: "Wat wij kunnen doen? Er zijn. Op de kamer zijn, een gesprekje aangaan, dat is het op dit moment."

Padmos en Joziasse praatten vandaag over hun ervaringen in hospice Kaaskenshuis tijdens coronatijd in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Luister het hieronder terug:

'Een hospice en corona is geen goede combinatie'

Dat is lastig, zegt ook Padmos. "Onze vrijwilligers hebben het van nature in zich om even hun hand op iemands arm te leggen. Iemand tot steun zijn op anderhalve meter afstand voelt niet goed."

'Geen vrijwilligers = sluiting'

Inmiddels zijn de meeste vrijwilligers weer terug. Na een half jaar 'wennen' aan deze situatie blijft het balanceren tussen wat goed is voor de bewoner en veilig voor de vrijwilligers. Want die vrijwilligers zijn onmisbaar. Joziasse: "Geen vrijwilligers betekent sluiting en dan zou er voor de bewoners een andere oplossing bedacht moeten worden."

En dus zet het hospice alles op alles om corona buiten de deur te houden. Padmos: "Want dat zou vreselijk zijn. Maar of dat gaat lukken, blijft de vraag."