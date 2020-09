Somber over de toekomst? Op straat in Terneuzen denken ze er anders over

59 procent van de Nederlanders zegt in het onderzoek dat het alles bij elkaar genomen de verkeerde kant op gaat, tegen 41 procent aan het begin van deze kabinetsperiode.

Een wat oudere man slaat een relativerende toon aan: "Mevrouw, onze ouders hebben vijf jaar in de oorlog in de ellende gezeten. Dan valt dit toch wel mee? Natuurlijk is corona heel naar. Maar als we nu allemaal een beetje naar elkaar om kijken en afstand houden op straat? Kom op, we wonen in een schitterend land."

'Vind wel iets anders'

Een medewerkster van een boekenwinkel ziet het ook niet al te somber in. "Ik werk hier al twintig jaar en met veel plezier, maar mocht het hier ophouden, dan vind ik wel iets anders, dat denk ik wel."

Een wat jongere vrouw is wat voorzichtiger. "Ja, ik ben wel wat somber. Zeker voor de mensen die het al niet breed hebben. Die gebruik moeten maken van de voedselbank. Als ik aan hen denk, word ik wel somber."

Jongeren optimistischer

Uit het prinsjesdagonderzoek van de NOS blijkt dus dat Nederlanders een stuk somberder geworden zijn over de economie. Ruim de helft denkt dat de economie de komende twaalf maanden zal verslechteren. Vorig jaar was minder dan een derde somber over de economie.

Opvallend is dat jongeren optimistischer zijn dan ouderen, terwijl juist zij de economische gevolgen van de coronacrisis het sterkst merken. Twee zussen op stap in Terneuzen kunnen zich niet in die bevindingen vinden. "Somber, nee dat zijn we nooit. Weet je, je moet er zelf wat van maken he."

