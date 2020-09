Veroorzaker dodelijk ongeluk Kats reed zonder rijbewijs

Op 20 maart van dit jaar reed de Nieuwerkerker met een donkere SUV op de N256 richting Goes. Hij reed veel te hard en veroorzaakte schade aan een Belgische auto toen hij deze tijdens het inhalen schampte. De politie reed met zwaailicht een stuk achter de man aan, maar hij verhoogde zijn snelheid dusdanig dat het niet verantwoord was om hem in te halen. Daarbij liep de snelheid op tot boven de 200 kilometer per uur.

De volgende dag is de politie naar het huis van de man in Nieuwerkerk gegaan en trof daar een SUV met deuken en lakschade aan. Daarop werd het rijbewijs van de man ingevorderd.

Dodelijk ongeluk

Op 2 juni reed de man, dus zonder geldig rijbewijs, op de Eerste Deltaweg met een bestelauto en kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. Daarbij werd een 21-jarige motorrijder uit Kloetinge frontaal aangereden. Deze overleed ter plekke. Uit een blaastest bleek dat de Nieuwerkerker twee keer te veel had gedronken. Volgens de advocaat van de man zou hij een schrikborrel hebben genomen na het ongeval. In zijn auto werd een aangebroken fles wodka gevonden. De man zou niet te hard hebben gereden.

De man zit vast omdat hij ten tijde van het ongeluk gedronken zou hebben. De rechtbank acht de kans op herhaling aanwezig en besliste daarom dat de man vast blijft zitten.

Getuigen horen

De officier van justitie gaf aan dat het verslag van het verkeersonderzoek eind van deze week, dan wel begin volgende week klaar zal zijn. De advocaat van de verdachte wilde drie getuigen opnieuw horen en twee nieuwe getuigen horen. De rechtbank gaf toestemming voor het opnieuw horen van de drie bestaande getuigen. Daarnaast mag een nieuwe getuige worden gehoord.



De man zit sinds het ongeluk vast in Torentijd en was via een videoverbinding aanwezig bij de zaak. De ouders en de zus van de omgekomen motorrijder waren wel aanwezig. De inhoudelijk behandeling van de zaak is op 29 oktober.

In de week na het dodelijk ongeval plaatste de Provincie Zeeland nieuwe mottoborden en een snelheidsdisplay langs de Deltaweg om automobilisten te wijzen op gevaar. De Deltaweg is een van de drukste wegen van Zeeland en er gebeuren regelmatig ongelukken.

