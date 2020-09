Provinciebestuur blij met aparte pagina voor compensatiepakket in miljoenennota

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland)

Waar Zeeuwse politici de troonrede normaal gesproken in Den Haag volgen, was het vandaag luisteren op afstand. De belangrijkste boodschap die door koning Willem-Alexander werd gebracht is dat er door moet worden gegaan met investeren. Gedeputeerde De Bat staat er achter: "Dat is ook precies wat wij in Zeeland willen doen. Onze investeringsagenda zal overeind blijven. Daardoor zorgen we ervoor dat als het moeilijker gaat in de economie, wij toch kunnen blijven investeren."

Aparte pagina

"Wij gaan ervan uit en hebben de bevestiging dat alle middelen die voor Zeeland gereserveerd zijn op een aparte pagina in de Rijksbegroting staan en daarmee nog zekerder zijn. Het is goed dat het zwart op wit staat, want dat gaat om opbouwen van vertrouwen." Voor De Bat is een welkome bevestiging richting de toekomst: "Afspraken die gemaakt worden met de rijksoverheid maak je niet met mensen maar met het instituut. En dat is ons kabinet. Daarmee gaan afspraken over regeerperiodes heen en zijn ze bindend."

Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij met de speciale aandacht voor cultuur in de troonrede (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Anita Pijpelink, die onder anderen cultuur in haar portefeuille heeft, is net als haar collega De Bat positief over de miljoenennota: "Het kabinet stelt 500 miljoen ter beschikking aan de cultuursector in Nederland en vindt cultuur van groot maatschappelijk belang. Het is toch wel heel fijn dat onze koning die steun uitspreekt. We weten nog niet hoeveel er daarvan naar Zeeland komt, maar we zijn er als de kippen bij om te kijken wat we binnen kunnen halen."