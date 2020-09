Vanavond op tv: Een koninkrijk voor een huis

(foto: Een koninkrijk voor een huis)

Een koninkrijk voor een huis is een komedie over de naoorlogse woningsnood. Na de oorlog was de woningnood overal erg groot, zo ook in Amsterdam en daar werden dakloze gezinnen ondergebracht in grote villa's.

Zo krijgt de Amsterdamse marktkoopvrouw Heintje Blom van de gemeente Amsterdam kamers toegewezen in een villa aan de Apollolaan. Dit tot groot ongenoegen van de deftige bewoners. De zoon des huizes valt echter als een blok voor de dochter van Heintje en vanwege de ontluikende liefde sluiten de families vrede. Een koninkrijk voor een huis van Jaap Speyer was de eerste echte Nederlandse speelfilm die na de oorlog in de bioscopen was te zien.

'Je lijkt Heintje Davids wel', een uitdrukking die vaak gebruikt wordt voor mensen die afscheid nemen en dan toch weer terugkomen. Wil je weten wie Heintje Davids was; kijk dan naar Een koninkrijk voor een huis. Zij speelt de hoofdrol in deze film. Ze nam talloze keren afscheid van het toneel- en filmleven maar keerde steeds weer terug in andere rollen.

Regisseur Jaap Speyer, die voor de oorlog al enkele kluchtige volkskomedies had gemaakt, waaronder De Jantjes die Omroep Zeeland gisteren heeft uitgezonden, pakte na de oorlog het filmen weer op. Het publiek kwam in grote getale, naar de bioscoop, blij dat er wat vertier was maar in tegenstelling tot De Jantjes bleek Een koninkrijk voor een huis! niet het begin van een nieuwe bloeiperiode. Het zou nog tien jaar duren voordat er meerdere Nederlandse speelfilms gemaakt gingen worden.