Niet eerder was het in september zó warm in Zeeland: 33,6 graden in Westdorpe

Verkoeling zoeken op het strand in Zoutelande (foto: Anne-Marie van Iersel)

Op het weerstation in Vlissingen werd het record van 101 jaar geleden niet verbroken. Omroep Zeeland weerman Jules Geirnaerdt ging aan het begin van de middag zelf naar de plek van het weerstation om de temperatuur te meten: 27,5 graden. "Toen kwam de wind vanaf land en nu is dat niet het geval. En die zeewind maakt het toch wat frisser", legt de weerman uit.

Later op de dag, om 15.20 uur, liep de temperatuur in Vlissingen nog op tot 29,6 graden. De weerman geeft aan dat de temperatuur vroeger een paar keer per dag werd gemeten om zo een minimum, maximum en gemiddelde te bepalen. Hij vermoedt dat in 1919 de wind wat meer van het land kwam, waardoor de temperatuur in Vlissingen hoger was.

In Wilhelminadorp gaf de thermometer 31,9 graden aan.

Tropische dagen komen volgens Geirnaerdt vaker voor in het begin van de maand september. "Het is niet gebruikelijk dat die dagen nu nog steeds voorbij komen. Wel zien we dat het afkoelt aan het eind van zo'n warme dag", vertelt de weerman.

Het warme weer zorgde voor files richting de stranden. Van 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur stond er een file op de A58 bij Kruiningen in de richting van Vlissingen. Dat kwam door een ongeluk, maar later zorgde voor vakantieverkeer voor drukte, meldt de ANWB. Ook op de N57 richting Brouwersdam was het druk met strandgangers die aan de kust verkoeling wilden zoeken.

Lees ook: