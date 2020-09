Dit betekent de miljoenennota voor Zeeland: geld voor cultuur maar niet voor jeugdzorg

Minister Wopke Hoekstra tijdens de aanbieding van de Miljoenennota (foto: ANP)

Het is nu echt officieel: geld voor Nazomerfestival

Het staat er wat cryptisch: "Op de aanvullende post is 15 miljoen euro voor vier jaar (2021-2024) gereserveerd voor het fonds podiumkunsten." Maar het betekent dat theaterproductiehuis Zeelandia tóch landelijke subsidie krijgt om het Nazomerfestival te organiseren. Het voortbestaan van het festival hing aan een zijden draadje toen vorige maand bekend werd dat Zeelandia wel 'een positief advies' had gekregen voor subsidiëring, maar er geen geld meer was.

Het geld is dus gevonden, er komt 15 miljoen euro naar de regio, waaronder het Nazomerfestival. Provinciebestuurder Anita Pijpelink (PvdA, cultuur) reageert verheugd: "Ik ben er echt superblij om."

3,3 ton voor vernieuwende cultuur

Ook komt er extra geld voor vernieuwende cultuurprojecten: 3,3 ton voor Zeeland van de twee miljoen euro die extra is uitgetrokken voor de regio. "Het kabinet zegt dat cultuur van groot belang is, en nog belangrijker; ze doen er nu ook geld bij", zegt Anita Pijpelink, "We kunnen weer dingen doen."

provinciebestuurder Anita Pijpelink is blij met extra geld voor cultuur (foto: Omroep Zeeland)

Geen extra geld voor jeugdzorg

Het kabinet trekt geen extra geld uit voor de jeugdzorg. Het kabinet erkent de verslechterende financiële positie van gemeenten door de groeiende tekorten op jeugdzorg en WMO, maar geeft vooralsnog geen extra geld. "Het tekort doet zich voor op meerdere clusters en komt door verschillende factoren, die de komende maanden nader onderzocht worden", zo staat er te lezen in de miljoenennota.

Vorig jaar nog protesteerden wethouders vanuit Zeeland en de rest van het land tegen de lage budgetten. Gemeenten lijden miljoenentekorten door de hoge kosten in de jeugdzorg en moeten daardoor in de hele linie flink bezuinigingen. Er kwam een 'doekje voor het bloeden' van 300 miljoen euro tot 2021. Dat wordt nu wel verlengd tot 2022. De noodkreten over de grote structurele problemen zijn vandaag niet beantwoord.