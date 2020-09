'Voormalig eigenaar van Checkpoint heeft geen 22 miljoen liggen'

Checkpoint in Terneuzen is sinds 2009 dicht (foto: Omroep Zeeland)

Tien jaar geleden begon de eerste rechtszaak en nog altijd zijn de juridische procedures niet ten einde. Het strafrechtelijke deel is afgerond. In 2017 werd Willemsen schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde dat hij daarmee fout zat, maar vond dat de lange rechtsgang al voldoende straf was. Nu speelt nog een rechtszaak met als doel de Terneuzense ondernemer financieel te 'plukken'. Na de uitspraak van morgen is er nog de mogelijkheid voor zowel het OM als Willemsen om daar tegen in cassatie te gaan en de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) een eindoordeel te laten vellen.

Hoe gaat het met Meddie Willemsen na die jarenlange juridische procedures? En heeft hij 22,5 miljoen euro liggen mocht hij dat moeten terugbetalen?

Meddie Willemsen, inmiddels eind zestig, woont nog altijd in Terneuzen. Hij is niet zo happig op de media. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben last van het verleden van hun vader. "Bijvoorbeeld bij sollicitaties. Dan werden ze om die reden niet aangenomen", zegt Nicole Maalsté, onderzoeker van de cannabiswereld en schrijver van het boek De Wietindustrie (2015). Zij heeft nog regelmatig contact met Meddie Willemsen.

Checkpoint (foto: Omroep Zeeland)

Hoe gaat het met Meddie Willemsen?

Niet goed. Hij is erg ziek geweest en tobt nog steeds met zijn gezondheid. Die ellenlange rechtszaken hebben daar ook niet positief aan bijgedragen. Hij had zich zijn pensioen wel wat anders voorgesteld. Voordat Checkpoint gesloten werd, was hij in gesprek met mensen die zijn zaak zouden willen overnemen. Zover is het niet gekomen.

Heeft Meddie Willemsen 22,5 miljoen euro klaar liggen?

Nee, dat heeft hij niet. Als ie dat moet terugbetalen, komt hij op straat te staan. Al zijn geld zit in de skihal van Terneuzen. Daar is wel beslag op gelegd, net als op andere panden. Maar dan nog kom je niet op zo'n bedrag. Overigens is op het Checkpointpand zelf, geen beslag gelegd.

Het gebouw van Checkpoint staat er nog altijd. Gebeurt daar nog wat?

Beneden is het alsof de tijd heeft stilgestaan. Alles staat er nog bij als toen de shop nog draaide. Het is nog steeds Meddie's grootste wens dat iemand daar ooit weer een coffeeshop kan beginnen. Boven runt zijn zoon nog altijd het cafégedeelte, Café Den Engel.

Schrijver en onderzoeker Nicole Maalsté (foto: Nicole Maalsté)

Wat betekent de hele Checkpoint-zaak voor andere coffeeshops?

Checkpoint is de eerste coffeeshop die als criminele organisatie werd aangemerkt in een rechtszaak. Dat is krom als je bedenkt dat de onderneming gerund werd onder toeziend oog van het lokaal bestuur. Het hele proces heeft laten zien dat het Nederlandse gedoogbeleid onwerkbaar is. De verkoop van wiet in de shop wordt onder voorwaarden gedoogd, maar bevoorraden is verboden. De toegestane handelsvoorraad van 500 gram is niet werkbaar.

Ben je nog steeds bezig met de wietindustrie?

Ja, ik ben nauw betrokken geweest bij de lobby namens de cannabisondernemers voor het wietexperiment waar de overheid mee bezig is. Coffeeshops in tien gemeenten gaan vier jaar lang experimenteren met legale wiet. De proef moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Er is veel verdeeldheid onder coffeeshophouders hierover.