Buffelen en zonnen, dit zijn de uitersten op een warme nazomerdag

Voor de strandgangers die uiteindelijk met hun handdoekje op het strand belandden vandaag, was het heerlijk. "Ik heb speciaal vrij genomen deze week zodat ik van de nazomer kan genieten", vertelde een mevrouw die in haar bikini aan het zonnen was. "We mogen ons toch gelukkig prijzen dat we in zo'n prachtige provincie wonen. Dat heb je nergens anders hoor", beaamde een andere badgast.

Ook de strandtenten zaten vol. Voor de strandtrappen en de trappen naar de strandtenten toe vormden hele rijen van mensen die verkoeling zochten en zin hadden in een ijsje of wat te drinken. Een mevrouw geniet van haar drankje: "Je moet genieten van het leven hè, het duurt maar even."

Maar niet voor iedereen was het onverwachte zonnige weer een pretje. Strandtenten aan de Zeeuwse kust draaiden vandaag op volle toeren, terwijl ze het normaal gezien juist rustiger krijgen deze tijd. "We moeten vandaag echt knallen", vertelt strandtentmanager Cees Caljouw.

Personeel terug naar school

"Vooral omdat we in de zomer altijd extra personeel inzetten met de warme dagen. Bij dat extra personeel moet je denken aan studenten en scholieren, maar die zijn nu natuurlijk allemaal weer naar school toe en dus moeten wij het vandaag maar zien te redden met ons vaste personeel. We gaan er tegenaan!"

De manager beseft dat deze week wel eens de laatste week zou kunnen zijn dat de stranden overspoeld worden met gasten. "We nemen het er gewoon nog even van", zegt Caljouw. "In de keuken is het nu ongeveer veertig graden, maar we lopen hartstikke hard en we zijn heel erg blij met dat mooie weer."