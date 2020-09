Na zes maanden mogen de leden van gospelkoor Glorify weer buiten spelen (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week oefende Glorify daar voor het eerst. Vanavond zaten ongeveer veertig leden van het koor weer in de tuin. Coronaproof natuurlijk: gegevens van de koorleden werden bij de deur geregistreerd, handen werden ontsmet en iedereen had zijn eigen stoel op gepaste afstand van de buurman of -vrouw.

De koorleden zijn in ieder geval erg blij dat ze weer mogen zingen. Al komen sommige koorleden vreemde situaties tegen. Zo zat een man te worstelen met een tak die maar op z'n hoofd bleef vallen. "Aanpassen een beetje, maar dat is niet zo erg", verzucht hij. Al vindt hij het aan de andere kant ook wel aantrekkelijk om in de open lucht te zingen in plaats van in een bedompt zaaltje in Arnemuiden: "Voor de zuurstof is het wel lekker om zo te zingen."

Regen

Op avonden als deze is het natuurlijk geen straf om buiten te repeteren, maar het najaar nadert met rasse schreden. Voorlopig blijft Glorify echter 'gewoon' in de toeristenkerk oefenen, zegt voorzitter Peter Schals: "Ook als het gaat regenen, kunnen we gewoon onder de afdakjes. Dus ook daar hebben we al scenario's voor bedacht."

Veel koorleden hebben de afgelopen zes maanden bijna niet gezongen en merken dat ook wel aan hun stem. "We hebben elkaar nog wel een beetje online gesproken, maar oefenen is eigenlijk helemaal stil komen te liggen", legt een koorlid uit. Voorlopig heeft het koor nog even om op niveau terug te keren: de komende tijd staan er nog geen optredens op de rol.

ITEM Gospelkoor repeteert buiten