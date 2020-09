Geen bootjes, maar modellen aan de kade in Vrouwenpolder

De shoot viel onder verantwoording van een opleiding die leerlingen in twee jaar leert om allround make-up artist te worden. Tijdens de shoot lieten ze zien waar hun talenten liggen. Met spullen in de kofferbakken van auto's die geparkeerd stonden op het parkeerterrein werden de modellen opgemaakt.

Een van de leerlingen is Celeste: "Dit is een soort eindexamen. We hadden eigenlijk in april deze shoot, maar die is dus door de corona uitgesteld. Gelukkig kan het weer in de buitenlucht." India is het model van Celeste. "Ze doet het erg goed", vertelt ze. "Ik stond in een badpak en de tweede shoot wordt disco."

Reuring

Dat de visagieschool bij de jachtwerf terecht kon, was geen toeval. De eigenaar van de werf hoopt wat meer jongeren - en met hen wat meer reuring -naar de omgeving van Vrouwenpolder halen. Zo geeft onder ander de HZ ook al les op de werf.

Reuring door fotoshoot bij jachtwerf