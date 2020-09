Na 25 jaar sluit de techniekambassadeur zijn gereedschapskoffer

Wattel begon zijn carrière als timmerman in 1971. In de jaren negentig ging hij voor het eerst als instructeur aan de slag bij Bouwopleiding Zeeland in Goes. Dat opleidingsinstituut heet nu Bouwmensen en daar beëindigt Wattel nu zijn loopbaan.

Techniek is ook kunst

"Ik ben gek op techniek, want daar begint alles mee. Zonder techniek is er niets", zegt hij, "Weinig mensen weten dat het Griekse woord 'techné' eigenlijk 'kunst' betekent. Zo kijk ik er tegenaan." In al die jaren begeleidde hij voornamelijk jongeren, maar ook volwassenen werden door Wattel opgeleid. Het leverde hem op een gegeven moment de titel techniekambassadeur op.

Johan Wattel met leerling Annabel Oomen (foto: omroep zeeland)

Als je een uurtje met Wattel meeloopt wanneer hij instructies aan het geven is, zie je dat hij van vele aspecten van techniek verstand heeft. Zo loopt hij langs metselwerk, timmerbanken en hokjes waar tegels worden gezet. Iedere leerling krijgt advies en tips.

Dansje doen en zingen

Annabel Oomen is op een timmerbank bezig en krijgt voor het tweede jaar begeleiding van Wattel. Ze is erg over hem te spreken: "Elke ochtend komt hij binnen, zingt een stukje 'Annabel' van Hans de Booij en doet er een dansje bij", zegt ze, "Maar wanneer we aan het werk zijn, is hij serieus. En als je het niet snapt, legt hij het net zolang uit totdat je het wel snapt."

De gereedschapskist gaat voor de laatste keer dicht (foto: omroep zeeland)

Die volharding herkent ook mede-instructeur Eugène de Leeuw: "Ik ken weinig mannen die ervoor gaan zoals Johan dat doet. Soms krijgen we daar weleens woorden over, maar wanneer ik er dan thuis over nadenk, kom ik vaak tot de conclusie dat hij dan toch gelijk heeft." De Leeuw betreurt het dat er met het vertrek van Wattel een hoop ervaring verloren gaat.

Dubbel gevoel

De techniekambassadeur zelf heeft een dubbel gevoel bij zijn vertrek: "Aan de ene kant ben ik blij dat ik meer vrije tijd krijg. Die kan ik besteden aan mijn drumstel en het organiseren van Tribute to Woodstock, een festival in Middelburg. Maar ik ga het contact met mijn collega's en leerlingen heel erg missen en had graag met een groot feest weg willen gaan. Hoe dan ook, ik sluit mijn tijd hier met een goed gevoel af."