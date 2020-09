Goedemorgen! Actie, groeve en zingen in de buitenlucht

Actie tegen bomenkap

De burgemeester van Schouwen-Duiveland Jack van der Hoek krijgt vanmorgen enkele actievoerders op bezoek. De burgemeester krijgt een petitie overhandigd die zich richt tegen het kappen van de bomen langs de Oude Haven. De petitie bevat meer dan 1.250 steunbetuigingen. De gemeenteraad neemt later deze maand een besluit over het kappen van de bomen. Volgens de gemeente is dat nodig voor de herstelwerkzaamheden aan de kademuren. Tegenstanders zijn het daar niet mee eens.

De Oude Haven in Zierikzee (foto: .)

De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw-Namen maakt kans op een grote uitkering. De provincie heeft de groeve aangemeld voor de Erfgoed Deal. Die landelijke subsidiepot is bestemd voor projecten die laten zien hoe erfgoed kan bijdragen aan actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een overgang naar meer duurzame energie.

Van binnen naar buiten

De repetities van gospelkoor Glorify zijn weer van start gegaan. Niet in het gebruikelijke zaaltje in Arnemuiden. Daar kan het koor voorlopig niet terecht omdat de ventilatie nog niet op orde is. Het koor oefende in de heerlijke buitenlucht in Dishoek.

(foto: omroep zeeland)

Johan Wattel uit Middelburg stond zo'n 2.000 leerlingen bij als bouwinstructeur. Hij leerde ze onder meer metselen, timmeren, en tegelzetten. Morgen gaat Wattel met pensioen. Wij gingen bij hem langs.

Zeemeermin in de haven van Wemeldinge (foto: Arjan van Lomwel, Goes)

Het weer:

Het is vanochtend nog vrij zonnig met weinig wind, maar het is wel nevelig. Vanmiddag komt er een matige, aan zee vrij krachtige

noordenwind op gang. Er verschijnen ook wolkenvelden en er is kans op een enkele bui, bij middagtemperaturen van 21 tot 26 graden.