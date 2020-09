Uitblijven extra geld voor jeugdzorg is 'enorme tegenvaller'

Zeeuwse gemeenten komen inmiddels veertig miljoen euro tekort voor Jeugdzorg (foto: Omroep Zeeland)

"Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Welzijn moet weten hoe groot het probleem is. Hij was zelf wethouder Jeugdzorg in Rotterdam", reageert een zeer teleurgestelde Werkman. Behalve incidenteel geld voor jeugdzorg voor de komende jaren, wordt er in de Miljoenennota niets gezegd over het structureel oplossen van de financiële problemen waarmee gemeenten te maken hebben.

"Daar is bij de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten niet goed naar gekeken. Daar plukken we nu de wrange vruchten van", aldus Werkman. In totaal gaat het in Zeeland inmiddels om een bedrag van veertig miljoen euro, dat gemeenten tekort komen.

In maart liet De Jonge weten voorlopig geen extra geld te steken in jeugdzorg, maar eerst te willen wachten op een onderzoek. Wethouders hoopten dat er in de Miljoenennota wel geld voor jeugdzorg beschikbaar was.

Actie van wethouders in Den Haag

Andere gemeenten in Nederland kampen met dezelfde problemen. In november vorig jaar trokken wethouders massaal naar Den Haag om actie te voeren. Jeugdzorgmedewerkers deden dat een paar maanden eerder ook.

"Maar dat heeft dus niet geholpen", aldus Werkman. Het resultaat is dat gemeenten steeds meer moeite hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen en dat een en ander ten koste gaat van andere zaken in gemeenten. "Staken kunnen we niet, maar we houden vol, blijven strijden en aandacht vragen voor het probleem. Meer kunnen we niet doen.

