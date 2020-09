Hondenservice doet goede zaken dankzij thuiswerkers

Martijn de Ruijter op het terrein van Hondenservice Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De Ruijter is blij dat hij in deze coronatijd niet thuis hoefde te werken anders was hij naar eigen zeggen failliet gegaan. Sterker nog, de coronacrisis lijkt positief voor hem uit te pakken: zijn klantenbestand is met zestig procent gegroeid.

Hoe komt het dat jullie juist in deze coronatijd meer klanten hebben gekregen?

We merkten dat mensen vanwege het thuiswerken sneller een pup namen waardoor ze bij ons uitkwamen. Wij zorgen er namelijk voor dat de honden overdag anderhalf uur in een roedel kunnen spelen onder toezicht bij ons op het veld. Op die manier krijgen ze toch nog een beetje beweging met soortgenoten terwijl de baasjes aan het werk zijn.

Wat dacht u in eerste instantie toen corona uitbrak?

Rond half maart, toen het land in intelligente lockdown ging, kwamen er meer afmeldingen. Mensen gingen thuiswerken waardoor ze ons minder snel inschakelde, maar wij zijn meer dan alleen een hondenuitlaatservice. De honden kunnen bij ons op het terrein met elkaar spelen in een roedel. Hierdoor wordt de kans op agressie naar andere honden toe kleiner. We hebben toen op Facebook een bericht geplaatst waarin we mensen aanmoedigden om alsnog hun hond naar ons te brengen, omdat wij een kleine onderneming zijn en anders geen inkomsten hebben. Daar werd gelukkig positief en meelevend op gereageerd en toen kwamen klanten hun honden weer brengen.

Is er nog veel veranderd sinds corona?

De enige verandering is dat de baasjes niet meer op het terrein mogen komen. Wij houden bij het ophalen van de honden altijd anderhalve meter afstand van hun baasjes. Veel van onze klanten zijn niet thuis en daarvan hebben we de sleutel dus we kunnen in de meeste gevallen 'coronaproof' zonder menselijk contact te werk gaan.

Hoe ziet u de komende tijd voor zich?

Het thuiswerken gaat bij de meeste bedrijven gewoon door dus ik verwacht dat het klantenbestand zal blijven groeien omdat mensen voor de gezelligheid een hond nemen. We hebben daarom een extra bus aangeschaft zodat we meer honden tegelijkertijd kunnen ophalen. We zullen gaan investeren in het veld zodat de honden ook in de winter droog kunnen schuilen en gewoon lekker hond kunnen zijn.