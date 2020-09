'Fantastisch dat filmfestival er echt is'

Film by the Sea ging vrijdagavond van start (foto: Michel van Sluijs)

Journalist en boek- en filmrecensent Roodnat is lyrisch over het doorgaan van het festival. "Fantastisch dat het er is. Geweldig om mee te maken als je van films houdt. En juryvoorzitter Jensen (filosoof en schrijfster) kan het alleen maar met haar eens zijn. "Er gebeurt heel veel online de laatste tijd. Dat dit festival er 'echt' is, is echt een prestatie."

Roodnat zit dit jaar voor het eerst in de jury, maar komt volgend jaar graag terug. "Als je hier één keer bent geweest, kom je terug." Jensen is sinds 2012 betrokken bij het festival. Ze herinnert zich die eerste keer nog goed. "Het thema was toen eten en films en we kregen overal ontzettend lekkere dingen te eten. Ik ben tijdens het festival vier kilo aangekomen."

Jury Film by the Sea Naast Stine Jensen en Joyce Roodnat wordt de jury van Film bij the Sea dit jaar gevormd door: Sabri Saad El Hamus (acteur) en Thomas Roosenboom en Babs Gons (beiden auteur). Ze oordelen over zes boekverfilmingen. Vrijdag worden de awards uitgereikt.

Inmiddels heeft de jury vier van de zes te beoordelen films gezien. Het overleg loopt volgens Roodnat goed en dat is volgens haar wel eens anders. "Stine is heel streng en wil direct na een film bij elkaar komen en de eerste vraag is dan 'Wat heb je gezien?' Ik wil gelijk oordelen met 'fantastisch' of iets dergelijks, maar dat mag niet. Dan ga je toch op een andere manier nadenken. En dat werkt goed.

De vakjury van dit jaar van Film by the Sea (foto: Film by the Sea)

Zeeuwse Kamer: jury Film by the Sea