Coffeeshop Checkpoint moet 11 miljoen euro betalen aan staat

Het gebouw van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het hof legde een boete ter hoogte van de helft van de geëiste 22,5 miljoen euro op omdat zij rekening heeft gehouden met het feit dat de overheid hielp bij de ontwikkeling van de coffeeshop. Het hof vindt het echter maatschappelijk niet aanvaardbaar dat de coffeeshop en de directeur al het door hen verdiende geld zou mogen behouden, want dat gebeurde met strafbare feiten. Het te betalen bedrag is bijna de helft van de winst die de coffeeshop in de periode van 2006 tot en met 2008 behaalde.

Rol overheid

De overheid heeft volgens het hof ook inkomsten gehad door de exploitatie van de coffeeshop. Tegelijkertijd kon diezelfde overheid weten dat de hoge winsten alleen konden worden behaald doordat de coffeeshop voortdurend te veel voorraad had en dus de gedoogvoorwaarde over de handelsvoorraad overtrad.

Het gerechtshof van 's-Hertogenbosch bepaalde drie jaar geleden dat Willemsen met de drugsvoorraad fout zat, maar het hof vond dat de lange rechtsgang al voldoende straf was. Het proces duurde zeven jaar.

Grootste coffeeshop van Nederland

Die grote voorraad was volgens het hof niet te voorkomen vanwege het grote aantal bezoekers. Dagelijks kwamen er tweeduizend tot drieduizend klanten naar Checkpoint. Tot de sluiting in 2008 was Checkpoint de grootste coffeeshop van Nederland.

De invordering van illegale inkomsten is een apart proces, gescheiden van de strafrechtelijke vervolging. Volgens het OM is met dat geld ook onder meer de skihal van Terneuzen gefinancierd.

Tijdlijn: *2007/2008: er worden invallen gedaan bij de coffeeshop en de eigenaar wordt opgepakt

*2009: coffeeshop Checkpoint wordt definitief gesloten

*2010: rechtbank Middelburg veroordeelt eigenaar Meddie Willemsen

*2011: start hoger beroep gerechtshof Den Haag

*2012: gerechtshof verklaart OM niet-ontvankelijk, medewerkers gaan vrijuit

*2013: OM stapt naar de Hoge Raad om eigenaar en medewerkers toch te kunnen vervolgen

*2014: gerechtshof in Amsterdam verklaart OM opnieuw niet-ontvankelijk

*2016: Hoge Raad bepaalt dat de zaak over moet worden gedaan, OM zou onterecht niet-ontvankelijk zijn verklaard

*2016: verdachten coffeeshop Checkpoint gaan opnieuw vrijuit, OM stapt wederom naar Hoge Raad

*2017: Het gerechtshof Den Bosch veroordeelt Meddie Willemsen vanwege criminele organisatie, maar legt geen straf op



