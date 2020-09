Landelijke expositie met Zeeuwse oorlogsfoto's gaat van start

Franse krijgsgevangen krijgen voedsel (foto: Museum Gdnyia)

Gerdi Verbeet, voorzitter Platform WO2 en Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS openen de landelijke canon van 100 foto's, De foto's worden later ook nog geëxposeerd in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

Foto's uit Zeeland

In de canon zijn vijf foto's opgenomen uit Zeeland. Na een oproep aan de Zeeuwen vorig najaar om foto's in te sturen van de Tweede Wereldoorlog werd flink gereageerd. Niet alleen door musea en archieven maar ook door particulieren die hun fotoalbums uitplozen. Uit deze inzendingen is een selectie van 100 foto's gemaakt door een vakjury. Een publieksjury heeft in het Bevrijdingsmuseum uiteindelijk 25 foto's uitgekozen die naar de landelijke voorselectie zijn gegaan.

Gespiegeld

De foto in Axel waarin krijgsgevangen voedsel krijgen van de lokale bewoners, is helaas gespiegeld meegenomen in de landelijke selectie en staat ook verkeerd afgedrukt in de eerste druk van het fotoboek De Tweede wereldoorlog in 100foto's. Er is een bordje te zien in de straat waar Esso opstaat. Een oplettende kijker zag, bij de bekendmaking welke foto's geselecteerd waren voor de landelijke selectie, dat het bordje gespiegeld was. Bovendien vroeg deze kijker zich af of deze foto niet in Zaamslag is genomen in plaats van in Axel. Dat wordt nog verder uitgezocht.

Zeeland heeft ook een eigen Zeeuwse Canon van vijftig foto's. Deze expositie van de meest aansprekende foto's van de Tweede Wereldoorlog is te zien in de ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland in Middelburg. Het s een zogenaamde pop-up tentoonstelling. Deze tentoonstelling gaat rondreizen door de provincie en zal aankomend jaar nog op meer plaatsen te zien zijn.

Je kunt de opening via deze stream meebeleven.

