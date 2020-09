'Piraten als buren lijkt me een beetje raar...'

Frederique (7) uit Groot Abeele is in ieder geval blij dat ze haar haaienvraag na afloop van de film De piraten van hiernaast kon stellen. Teleurgesteld over het antwoord - 'nee, die komt uit de computer' - is ze niet. De film vond ze heel leuk en acteren lijkt haar ook wel wat. "Misschien als meisjespiraat. Maar ik zou ook wel wat anders willen."

In de film De piraten van hiernaast wordt het saaie kustplaatsje Zandwijk aan Zee op stelten gezet door de komst van de zwaardvechtende en rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Reggie Naus. Behalve een Q&A mochten de kinderen na de film ook op de foto met hoofdrolspelers Egbert-Jan Weeber, Matti Stooker en Samuel Beau Reurekas.

Ook de elfjarige Hamza uit Vlissingen heeft met een vriendje genoten van de film. "Hij was heel grappig en dramatisch af en toe. Het is zeker een 10+." Achteraf met de acteurs op de foto gaat hij niet. "Ik moet zo naar de voetbaltraining." Gelukkig voor de acteurs, die geheel in piratenkleding alle tijd voor een foto nemen, zijn er genoeg kinderen die die kans niet laten schieten.

'Piraten als buren? Dat is een beetje raar'

Sommigen pakken het zelfs iets groter aan, zoals de 11-jarige Tim uit Middelburg. Met het boek in de hand gaat hij de acteurs af. Hij had de film eerder al in Amsterdam gezien, maar toen hij hoorde dat de film ook in Vlissingen zou draaien, moest hij geen twee keer nadenken. "Het is gewoon een hele goeie film en dat je nu de acteurs kan ontmoeten is wel heel gaaf."

Tim verzamelde de handtekeningen van de acteurs in zijn eigen boek. (foto: Omroep Zeeland)

Daar is Riccardo uit Middelburg het roerend mee eens. Hij is blij dat hij na afloop een vraag kon stellen. "Ik vind het interessant om te horen hoelang ze over het maken van de film hebben gedaan. Want een film maken is best moeilijk."

Broers Floris (8) en Xander (6) uit Middelburg waren minder geïnteresseerd in de Q&A, maar zeiden geen nee tegen de foto. Gekleed in piratenkleding en gewapend met pistool - 'geen echte hoor' - lijken ze zo uit de film gelopen. Beiden zijn enthousiast over de film, maar piraten als buren? "Nee, dat wil ik niet", zegt Xander. "Dat is een beetje raar."