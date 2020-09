'Er heerst een angstcultuur bij Dethon', FNV vraagt actie van Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden

Medewerkers van Dethon en de FNV mochten vanwege coronamaatregelen niet het gemeentehuis in. (foto: Omroep Zeeland)

"Er gebeuren dingen in de organisatie die niet door de beugel kunnen", zegt FNV-bestuurder Mariska Exalto. "Dingen op managementniveau. Mensen worden onderdrukt, geïntimideerd. Maar ook regel- en wetgeving wordt niet juist uitgevoerd. Bij de één werd ten onrechte verlof afgeschreven, de ander moest opeens op een andere locatie werken..." Ze heeft ondertussen een dossier met 24 incidenten. "Mensen zijn gewoon bang."

'Waarschijnlijk zijn mijn collega's bang voor represailles van bovenaf'

Dat blijkt volgens haar ook uit de geringe komst van Dethon-medewerkers vanavond. De medewerkers mogen weliswaar niet mee het stadhuis in, maar waren wel opgeroepen om zich buiten het gebouw te verzamelen om zo een signaal af te geven. Zo'n zes medewerkers gaven gehoor aan die oproep, waaronder Wil.

Wil werkt vijf jaar bij Dethon, als voorman. "Waarschijnlijk zijn mijn collega's bang voor represailles van bovenaf", verklaart hij de opkomst. "Dat is niet terecht, we staan eigenlijk voor onze eigen boterham hier." Hij is vanavond wél naar Hulst gekomen, omdat er volgens hem 'heel veel mis is bij Dethon'. "Er heerst een soort angstcultuur."

Dethon is het sociaal werkbedrijf van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Bij het bedrijf werken zo'n zevenhonderd arbeidsgehandicapten en ruim honderd medewerkers in ondersteunende diensten.

Hij wil niet te veel voorbeelden noemen, want het moet niet te herleiden zijn naar zijn collega's. Maar hij zegt wel: "Als er jongens ziek zijn, worden er wel eens dagen ingehouden. Of ze worden onder druk gezet om tóch te komen werken." Ook de werkdruk is een probleem. "Omdat er niet genoeg nieuwe mensen bij komen." Volgens hem heeft Dethon 'een nieuwe kapitein' nodig. "Of er moet in ieder geval een loods aan boord gehaald worden."

'Er moet orde op zaken gesteld worden'

De gemeente Hulst is samen met Sluis en Terneuzen eigenaar van Dethon. Exalto zit al ruim twee jaar met het bestuur van Dethon rond de tafel om er een sociaal plan doorheen te krijgen. Dat de FNV nu naar de gemeenteraden stapt is een middel om druk uit te oefenen. "Maar we willen ook transparant zijn over de zaken die er spelen." Gisteren sprak een collega van Exalto daarom in bij de gemeenteraad in Terneuzen. Sluis volgt nog.

De FNV hoopt dat de gemeenteraden het bestuur van Dethon oproepen om stappen te ondernemen. "Om te zorgen dat zaken op orde gesteld worden." Wil heeft zijn hoop gezet op de FNV. "Ik hoop dat de FNV deze situatie kan veranderen. Ik vind dat de wethouders van Hulst, Terneuzen en Sluis eventjes achter de oren moeten krabben. Wij zijn mensen en werken met mensen met een beperking."

Medewerkers van Dethon en de FNV staan buiten het gemeentehuis in Hulst. (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Totté, die het dossier voor Hulst in zijn portefeuille heeft, moest het verhaal van Exalto tijdens de commissievergadering gelaten aanhoren. Volgens de procedure mag een wethouder niet reageren tijdens het spreekrecht van burgers. "Ik vind het heel vervelend dat er allemaal van die individuele voorbeelden genoemd worden waarmee Dethon wordt afgeschilderd als een bedrijf wat slecht gemanaged zou worden", zegt hij na afloop. "Ik neem daar ver afstand van."

Hij verwijst naar een onderzoek dat in juli is uitgevoerd onder het personeel van Dethon. "Uit dat belevingsonderzoek kwam een gemiddelde van een zeven." De wethouder haalt daar geen angstcultuur uit. "Er werken ongeveer 850 mensen bij Dethon. Natuurlijk gebeurt er altijd wel iets met een individueel personeelslid. Ik poets dat niet weg, dat moet opgelost worden." Maar volgens Totté had dat niet via de gemeenteraden gemoeten.