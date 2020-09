'Carnaval kun je niet annuleren, dat staat gewoon op de kalender'

De carnavalsoptocht in Lewedorp eerder dit jaar (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Doene is carnaval net als Kerstmis en Pasen. "Het staat gewoon op de kalender en wordt dus ook gewoon gevierd. Hoe is de vraag." Hij denkt vooral aan kleinschalige activiteiten. "We hebben daar als carnavalsverenigingen al onderling adviezen over uitgewisseld. Er zijn goede ideeën uitgekomen. Ik ben ervan overtuigd dat er met enige creativiteit activiteiten gehouden kunnen worden."

De veiligheidsregio Zeeland besluit vandaag hoe er wordt omgegaan met grote evenementen. Dat besluit heeft niet alleen grote gevolgen voor carnaval, maar ook voor het aanstaande Sinterklaasfeest. De gemeente Hulst besloot eerder al dat carnaval niet doorgaat in de gemeente, waarvoor carnavalsvereniging De Kloorianen in Kloosterzande begrip toonde, en carnavalsstichting Nachtuuln in aardenburg besloot zelf de feestneus in de kast te houden.

Gerald Doene, voorzitter carnavalsfederatie Zeeland (foto: Gerald Doene)

Volgens Doene moeten deze besluiten heroverwogen worden. "Het is ook nog veel te vroeg om zo'n besluit te nemen. We hebben nog vijf maanden te gaan."

