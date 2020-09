Goedemorgen! Oesters, angstcultuur en ontgassen

Het oesterseizoen is begonnen (foto: OZ)

Een spannende dag is het voor de grote evenementen. Want de veiligheidsregio Zeeland besluit vandaag hoe hiermee wordt omgegaan. Dat besluit heeft grote gevolgen voor het aanstaande Sinterklaasfeest en carnaval in Zeeland. Gerard Doene van de Carnavalsfederatie Zeeland vindt het nog veel te vroeg om een besluit te nemen over carnaval. Afgelasten is volgens hem ook niet mogelijk, want carnaval staat 'gewoon' op de kalender.

Angstcultuur bij Dethon

Volgens de vakbond is er een hoop mis bij het sociaal werkbedrijf Dethon en de Zeeuws-Vlaaamse gemeenten moeten daarom ingrijpen, vindt de bond. Er zou een angstcultuur heersen en kwetsbare medewerkers krijgen weinig kansen om zich te ontwikkelen. De vakbond gaat de gemeenteraden langs om raadsleden en bestuurders op de hoogte te brengen van de grieven.

Een olietanker in het Nauw van Bath. (foto: Omroep Zeeland)

Er komt een onderzoek naar alternatieven voor het ontgassen door schepen. Het ontgassen zorgt voor een mindere luchtkwaliteit die slecht is voor de bemanning, omwonenden en het milieu. Onderzocht wordt of de dampen aan boord opgevangen en hergebruikt kunnen worden. Het ideale plaatje is dat er een installatie komt die deze dampen kan verwerken.

Gestoofde appeltjes (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Het weer:

Vandaag en morgen is er een flinke oost-noordoostenwind. Die brengt droge lucht en daarmee wordt het helder en overwegend zonnig weer. De temperatuur stijgt in de loop van vandaag naar 20 tot 22 graden, en morgen naar 21 tot 23 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, bij zee af en toe krachtig.