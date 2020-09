Minicampinghouder: Onze gasten kozen bewust voor veiligheid

Astrid van Damme geeft uitleg aan haar campinggasten (foto: Familie Van Damme)

Toen half maart de lockdown werd afgekondigd zaten er al gasten op uw camping?

Er waren Belgische gasten ja. Die moesten dus terug naar huis. Dat deden ze uit zichzelf, wij hebben gelukkig geen mensen moeten wegsturen.

Wist u gelijk wat u moest doen?

Eerst was er bij ons een wel een gevoel van paniek. Maar vrij snel kon ik relativeren en gingen we aan de slag met het omboeken van de reserveringen en het beantwoorden van de vele vragen. Vaste gasten wilden weten hoe lang het zou duren en zo. De meeste reserveringen konden we gelukkig verzetten naar het naseizoen of het volgend seizoen.

Heeft u te maken gehad met gedoe over annuleringen?

Soms gaf het wel problemen. Want het blijft ingewikkeld wanneer een Belgische gast van zijn regering niet naar Nederland mag komen, terwijl hij toch eerder met ons een contract is aangegaan. Een contract dat juridisch gezien geldig is in Nederland. Soms wilde iemand niet betalen. Dat was wel een vervelend dingetje. Het was soms geven en nemen.

Gastvrouw Astrid van Damme aan het werk op de camping (foto: Familie Van Damme)

Het sanitairgebruik was zeker ook een probleem?

Zeker, helemaal in het begin mocht iedereen alleen zijn eigen wc en douche gebruiken. Maar het was toen niet druk hier. Toen het sanitair wel voor iedereen toegankelijk was, waren wij eigenlijk al goed voorbereid. We werden goed op de hoogte gehouden door onze branchevereniging en we hebben veel gehad aan tips van de site Mijnlievelingsplek.nl. Die is van boerinnen die minicampings hebben.

En de oplossing was...?

Wij hebben een systeem met labels gemaakt. Gasten moeten met zo'n labeltje aangeven of ze de wc's of douches bezet houden. Dan kan een ander buiten op anderhalve meter wachten. Want het is binnen in de sanitairblokken niet zo breed. Een enkeling vergat het labeltje wel eens en die moest je er dan op wijzen. Maar over het algemeen werkte het goed en dat doet het nog steeds.

Heeft u bepaalde activiteiten die u normaal organiseert niet kunnen aanbieden?

Normaal rijden we kinderen rond met de trekker over ons boerenbedrijf of gaan we met ze de dieren voeren. Dat hebben we nu niet gedaan. Niet alleen om de gasten, maar ook om onszelf te beschermen. En we staan dit jaar geen dagbezoekers toe. We willen het overzichtelijk houden en daarnaast geeft dit druk op het sanitair.

Begrijpen uw gasten deze beperkingen? Soms moesten campinghouders ook echt handhaven, zo hoorden wij...

Wij merkten dat de gasten blij waren dat we het veilig maakten. Bij het reserveren vroegen ze ook vaak op welke manier wij coronaproof waren. Veelal waren het mensen die bewust ruime plekken opzochten en persoonlijke aandacht wilden. Ze accepteerden de beperkingen want ze waren gewoon blij dat ze hier op vakantie konden zijn.

Er waren deze zomer heel veel toeristen in Zeeland, heeft dat financieel nog iets goedgemaakt ?

Al hadden we volle bak vanaf half juli, het voorseizoen ben je echt kwijt. Dat is jammer maar het is nou eenmaal zo. Je moet vooruit denken.