Walter en René fietsen naar Santiago voor een aangepaste auto voor Michiel

Walter trekt zich het lot aan van de 39-jarige Michiel den Engelsman, die na een val van een trap met een dwarslaesie aan een rolstoel gekluisterd zit. Michiel is de zwager van de dochter van Walter. "Michiel was een sportman, deed van alles en kan nu weinig meer. We willen graag dat hij met zijn gezin erop uit kan en proberen daarom geld bijeen te krijgen om een aangepaste auto te kopen waarin de rolstoel past."

Met een sponsortocht op de fiets naar het Spaanse bedevaartoord Santiago de Compostela moet het geld worden ingezameld. Walter en zijn vrouw waren daar al eerder geweest en omdat het een officiële pelgrimsroute is leek het hem wel toepasselijk voor de sponsortocht.

Met al die bepakking de Pyreneeën over, dat gaat wel zwaar worden." Walter Kleine-Piening

Walter en René weten nog niet hoe lang ze gaan doen over de tocht van 2.500 kilometer die als corona het toelaat begint op 18 september: "We hebben de tijd. Ik schat dat we ergens eind oktober weer terug zijn."

Pyreneeën

Hij ziet het meest op tegen de bergen: "Met al die bepakking de Pyreneeën over, dat gaat wel zwaar worden." Maar er is volgens hem ook nog zoveel om juist naar uit te kijken: "De gezelligheid op de fiets met René, het slapen in kloosters, dat lijkt me geweldig."

Michiel den Engelsman met zijn kinderen (foto: fietsenvoormichiel.nl)

Persoonlijk heeft Walter ook nog een doel voor ogen met de tocht: "Ik denk dat ik een stuk rustiger terugkom. Ik ben nu gejaagd, en ik hoop dat de reis me wat kalmer maakt." Voor de zekerheid heeft hij de hulp ingeroepen van twee heiligen; Sint Jacob (naamgever van de route naar Santiago de Compostela) die vertegenwoordigd wordt door een Sint Jakobsschelp aan een fietstas, en een bedeltje van de beschermheilige van de reizigers, Sint Christoffel.

De tocht van Walter en René is te volgen via de website fietsenvoorchiel.nl. Daar kan ook gedoneerd worden.