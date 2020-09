Zeeuwse werkloosheid met bijna 20 procent toegenomen door corona

Een werkzoekende op het Werkplein van het UWV (foto: ANP)

Door deze ontwikkelingen is de spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt afgenomen, maar er is volgens het UWV nog steeds sprake van krapte. Landelijk is de krapte 'gemiddeld'.

Bij veel beroepen is de krapte in een half jaar tijd flink verminderd of zelfs omgeslagen in een ruime arbeidsmarkt. Maar er zijn volgens het UWV nog steeds 43 beroepsgroepen in Zeeland waarin de arbeidsmarkt nog steeds (zeer) krap is. Werkgevers hebben hier nog steeds moeite om geschikt personeel te vinden. Dit geldt onder meer voor ICT-beroepen, beroepen in openbaar bestuur en veiligheid, technische beroepen en zorgberoepen. Voorbeelden zijn monteurs, netwerkspecialisten en verzorgenden.

Aantal vacatures daalt op alle niveaus

De daling van het aantal ontstane vacatures is in Zeeland op alle beroepsniveaus nagenoeg gelijk; 33 procent op de lagere beroepsniveaus en 31 procent op de hogere. Door de sluiting van de horeca ontstonden bijvoorbeeld minder vacatures voor bedienend personeel. Ook ontstonden er minder vacatures voor schoonmaakpersoneel. Bij de hogere beroepsniveaus gaat het bijvoorbeeld om vacatures voor functies in de ICT-sector en in de zorg.

Eind augustus waren er in Zeeland 4.800 WW-uitkeringen. Dat is 2,5 procent van de beroepsbevolking. Landelijk heeft 3,1 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering.