Meeste hulpbehoevenden in Terneuzen behouden huishoudelijke hulp

Hulpbehoevenden in Terneuzen krijgen maximaal 2,5 uur huishoudelijke hulp (foto: ANP)

De laatste 'keukentafelgesprekken', waarbij hulpbehoevenden een nieuwe indicatie kregen, zijn vorige week afgerond. Er is gekeken of mensen die van de regeling gebruik maakten inderdaad een lichamelijke of psychische beperking hebben en of er geen huisgenoot is, die huishoudelijk werk zou kunnen doen. Het merendeel van alle klanten - 93 procent - houdt zijn huishoudelijke hulp. Zeven procent niet.

Ook is het maximum aantal uren huishoudelijke hulp beperkt tot 2,5 uur per week. Per geval is beoordeeld hoeveel uur nodig is voor een 'schoon en leefbaar' huis. Voor schrijnende gevallen is een uitzondering gemaakt, zij kunnen maximaal 3,5 uur hulp krijgen.

Directeur André van der Windt van zorgloket Aan-Z benadrukt dat de druk van bezuinigingen niet heeft meegespeeld bij de gevoerde keukentafelgesprekken. "We hebben objectief beoordeeld wie recht heeft op hulp. We gaan daar niet vanwege financiële motieven op sturen."

Wethouder Jurgen Vervaet (CDA): 'Alleen voor wie het echt nodig heeft.' (foto: Omroep Zeeland )

Maar op de achtergrond spelen bezuinigingen wel degelijk een rol. Want de gemeente Terneuzen heeft grote tekorten op de zorg. Om te bezuinigen is de regeling voor huishoudelijke hulp aangescherpt. Van een 'algemene voorziening', die door elke inwoner aan te vragen was, is de huishoudelijke hulp een 'maatwerkvoorziening' geworden, waarbij bij elke aanvraag eerst de persoonlijke situatie wordt beoordeeld.

"Er wordt bij die beoordeling vooral gekeken naar wie de hulp echt nodig heeft, zoals bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking terwijl vroeger bijna iedereen die een aanvraag deed hulp kreeg", aldus wethouder Paula Stoker. De aanscherping van het beleid levert de gemeente volgens haar een bedrag op van tussen de vijf en zes ton.

Meer dan verwacht

Begin dit jaar werd nog verwacht dat veel meer mensen de huishoudelijke hulp zouden verliezen. Er werd gesproken van veertig procent. Omdat de huishoudelijke hulp voorheen door iedereen zonder verdere toetsing aangevraagd kon worden, was het vermoeden dat van de soepele regeling misschien veel misbruik is gemaakt. Dat blijkt nu mee te vallen.

Miljoenentekorten Terneuzen op de zorg

Net als andere gemeenten in Nederland, komt Terneuzen vele miljoenen tekort op de zorg. Voor de maatschappelijke ondersteuning aan huis voor mensen met lichamelijke of psychische klachten (WMO) en op de jeugdzorg krijgt de gemeente veel minder geld uit Den Haag dan dat er wordt uitgegeven. Vorig jaar bedroeg het tekort 5,3 miljoen euro, waarvan 2 miljoen op de WMO en 3,3 miljoen op de jeugdzorg.

Dit jaar wordt ook zo'n tekort verwacht. Maar het tekort op de WMO is begroot op 0,5 miljoen en op de jeugdzorg 4,8 miljoen. De tekorten worden aangevuld vanuit andere posten. Het gemeentebestuur heeft zich als doel gesteld om de komende drie jaar vijf miljoen euro te bezuinigen op de zorg.

