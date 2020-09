Waarom waren er zoveel coronadoden op Tholen? Wetenschappelijk onderzoek moet daar antwoord op geven

De grote vraag is: Hoe komt het dat er in Tholen naar verhouding zoveel meer besmettingen en sterfgevallen zijn geweest dan in de rest van Zeeland?

In heel Zeeland zijn tot nu 72 mensen overleden aan corona. Op Tholen waren dat er 16. Dat is 22,2 procent. Van de 152 Zeeuwen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, kwamen veertig patiënten uit Tholen. Dat is 26,3 procent. Hoge aantallen voor een van de kleinere gemeenten in Zeeland.

"Wij gaan onderzoek doen in Zeeland om alle karakteristieken in kaart te brengen", legt hoogleraar immunologie Ger Rijkers uit. "Dan krijgen we een beter beeld van Zeeland als geheel, en mogelijk ook een idee waarom Tholen zo zwaar getroffen is."

Corona-afdeling in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Behalve medische gegevens, als lichamelijke conditie bij ziekenhuisopname, onderliggende aandoeningen, gewicht en leeftijd, bekijken de onderzoekers ook sociale factoren. "De mate van sociaal contact bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk prima buiten tijden van corona, maar in tijden van corona is dat de ideale manier om een virus zich zo veel mogelijk te laten verspreiden in een gemeenschap. En als het op Tholen ook anders zou zijn dan in de rest van Zeeland, kan dat mogelijk een factor zijn."

Onderzoek zo zorgvuldig mogelijk Alle Zeeuwse coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, worden voor het onderzoek benaderd. De onderzoekers benaderen ook nabestaanden. Er wordt toestemming gevraagd voor het gebruiken van medische gegevens en gevraagd of betrokkenen mee willen werken aan het beantwoorden van aanvullende vragen. De medisch-ethische commissie van ziekenhuis Bravis heeft al toestemming gegeven voor zorgvuldig gebruik van medische gegevens. De ethische commissies van ziekenhuis Adrz en ZorgSaam buigen zich nog over het verzoek. Medisch ethische toetsingscommissies beoordelen elk medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn. Daarbij wordt het belang van wetenschappelijk onderzoek afgewogen tegen de belasting van het onderzoek voor patiënten en hun privacybelangen.

De onderzoekers hopen dat het onderzoek risicofactoren aan het licht brengt, die nog niet eerder zijn aangetoond. Zoals bijvoorbeeld het risico op besmetting bij het zingen in koren, dat al snel aan het begin van de coronauitbraak duidelijk werd. Dit speelde niet op Tholen, maar mogelijk andere factoren wel.

Nieuw ontdekte risiscofactoren zouden nuttig kunnen zijn voor het aanscherpen van maatregelen. Hoogleraar Rijkers: "Het onderzoek zou in een optimistisch scenario, in zijn algemeenheid ook een bredere betekenis kunnen hebben. Risicofactoren die nu nog niet duidelijk in beeld zijn." Als er duidelijk is wat er op Tholen precies is gebeurd, zou dat kunnen leiden tot extra waarschuwingen voor de rest van het land.

Zodra de medische ethische toetsingscommissies hun akkoord hebben gegeven, start het onderzoek. De bedoeling is, om het in een paar weken af te ronden.