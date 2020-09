Zeeland heeft na drie jaar weer een abortuskliniek

Zorg in het ziekenhuis. (foto: Pixabay)

In 2016 konden Zeeuwse vrouwen alleen nog terecht in de Casa-kliniek in Goes voor abortuspil. Een zogenoemde instrumentele abortus, waar zwangerschappen van langer dan negen weken kunnen worden beëindigd, werd in de enige Zeeuwse kliniek niet meer uitgevoerd. Om dat wel te kunnen doen, moesten vrouwen afreizen naar klinieken in Utrecht of Rotterdam.

Faillissement

Eind 2017 ging de keten van Casa-klinieken failliet en konden vrouwen in Zeeland ook niet meer terecht voor de abortuspil. Daarom bood sindsdien het ziekenhuis Adrz in Goes tijdelijk zwangerschapsafbrekingen aan.

Anonieme abortussen

Op initiatief van gynaecoloog Paul Meeuwissen opende de Zeaz kliniek deze zomer haar deuren, meldt de krant. In de nieuwe kliniek kunnen vrouwen, anders dan in een ziekenhuis, ook anoniem een abortus laten uitvoeren.