Zeeuwse burgemeesters staan geen sinterklaasintochten en carnavalsoptochten toe

Intocht Sinterklaas in Hulst (foto: Paul Verstraeten)

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zegt dat er bij dit soort evenementen veel publiek, jong en oud, bij elkaar komt. Toch betekent dit volgens voorzitter van de veiligheidsregio Jan Lonink niet dat er niets rond Sinterklaas en carnaval georganiseerd kan worden. "Er blijft ruimte voor initiatieven. Met creativiteit is kleinschalig iets mogelijk."

Daarmee doelt Lonink bijvoorbeeld op een gefilmde sinterklaasintocht, zoals dat nu ook landelijk gebeurt. Een dag later zou de Sint dan bijvoorbeeld een rondje door het dorp kunnen rijden, terwijl iedereen voor zijn huis blijft staan.

Intocht kan overal anders zijn

Hoe de alternatieve intochten er precies uit komen te zien, is aan de gemeenten en kan daarom overal anders zijn. De veiligheidsregio heeft adviezen gegeven; het is nu aan de gemeentebesturen of en op welke manier de evenementen doorgaan. Duidelijk is wel dat als er heel iets rond sinterklaas of carnaval wordt georganiseerd dan gebruikelijk.

Recordaantal coronatests

De GGD heeft nog nooit zoveel coronatests afgenomen in Zeeland als vorige week, terwijl het aantal besmettingen niet toenam ten opzichte van de week ervoor. GGD-directeur Joke Gaemers zegt dat als er naar de waarden, zoals het aantal besmettingen, wordt gekeken het goed gaat in Zeeland. Wel vindt ze het zorgelijk dat het aantal besmettingen in gebieden rond Zeeland oploopt. Ook de rioolwaarden worden in de gaten gehouden, omdat er zo beter vooruit gekeken kan worden. "Die zijn goed. Daarom nemen we nog geen extra maatregelen", aldus Gaemers.

Iedere gemeente bepaalt zelf welke maatregelen genomen worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Goes heeft bepaald dat de maatregelen die in de binnenstad die tot 1 oktober gelden, worden verlengd tot 15 januari 2021. Het gaat bijvoorbeeld om de uitbreiding van het voetgangersgebied, extra fietsparkeerplaatsen, de inzet van verkeersregelaars en uitbreiding van terrassen voor horecaondernemers.