Dethon 'herkent zich niet' in kritiek FNV en ontkent bestaan van angstcultuur

Werken bij de Dethon in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

FNV-bestuurder Mariska Exalto vertelde de Hulster gemeenteraad gisteren dat er bij Dethon dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. "Mensen worden onderdrukt, geïntimideerd. Maar ook regel- en wetgeving wordt niet juist uitgevoerd. Bij de één werd ten onrechte verlof afgeschreven, de ander moest opeens op een andere locatie werken", aldus Exalto.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Volgens Dethon blijkt uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, dat medewerkers het bedrijf gemiddeld een zeven geven. In dat rapport stonden ook verbeterpunten waarmee Dethon 'inmiddels aan de slag is, of deze in de toekomst nog verder zal verbeteren', schrijft het sociaal werkbedrijf in hun reactie. Volgens Dethon raken die verbeterpunten niet aan de genoemde angstcultuur.

Dethon is vooral boos dat de zaak via de gemeenteraden van Terneuzen, Hulst en Sluis (gezamenlijk eigenaar van het sociaal werkbedrijf) en de media wordt gespeeld. "Dat hoort op vertrouwelijke wijze afgehandeld te worden en hiervoor zijn binnen Dethon meerdere mogelijkheden", schrijft algemeen directeur Edwin van den Berghen in zijn reactie.

Volgens Van de Berghen zijn er vijf wegen om klachten in te dienen. Drie daarvan verlopen via onafhankelijke partijen. Dethon gaat de gemeenteraadsleden van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten extra informeren over de interne werkwijze van klachtenafhandeling.

