De Wereld Vredesvlam in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Vrede is een werkwoord", aldus Den Heijer en daarmee is volgens hem eigenlijk alles samengevat. "Je moet er wat voor doen. De weg naar vrede begint altijd bij jezelf. Je moet elkaar willen begrijpen, respecteren en bereid zijn tot samenwerking."

Dat is ook waarvoor tijdens de Vredesweek op verschillende manieren aandacht wordt gevraagd. Zaterdag gebeurt dat als start met de Walk for Peace in het centrum van Middelburg. Zondag is er een Vredesviering en later in de week volgen bijvoorbeeld nog een thema-avond over geweldloosheid een lezing over verbinding en een dialoogtafel bij het Antidiscriminatiebureau Zeeland.

'Vrede zit in iedereen'

Den Heijer raakte twaalf jaar geleden betrokken bij PAX, toen nog Pax Christi geheten. "De kerken die bij elkaar kwamen onder Pax Christi zochten ambassadeurs. Iedereen zei dat dat wel iets voor mij was." Een beeld had hij er niet bij, geeft hij toe. Maar het ging over vrede en daarom nam hij het ambassadeurschap van de vrede aan. "Vrede zit tenslotte in iedereen."

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet ook Den Heijer. "Sommige mensen kunnen niet eerst het gesprek aangaan en daarna pas een mening vormen. Die hebben een blokkade om het verschil te overbruggen. Maar je moet soms het verschil kunnen zien om goed te kunnen passen. En als je elkaar niet kunt bereiken, moet je loslaten. Het is vluchten of vechten."

Voor de activiteiten tijdens de Vredesweek moet wel van tevoren aangemeld worden in verband met corona. Dat kan via de website van de Vredesweek Walcheren.