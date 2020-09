Schilder mist uitzicht op vaste locatie en doekt panorama op

Wie nog nooit bij de tentoonstelling geweest is, kan bijna niet anders dan onder de indruk zijn. Acht grote panorama's - en met groot bedoelen we groot: variërend van zo'n tien meter breed tot veertig meter breed - staan opgesteld in de Machinefabriek. Aan de negende is Dumon Tak nog bezig, een uitzicht op Westkapelle.

Teleurgesteld

Een makkelijk besluit was het niet, zegt Dumon Tak. Maar hij staat er ten volle achter. "Ik heb het afgelopen half jaar de balans opgemaakt. Ik heb heel veel positieve dingen mogen ervaren, in die zin is het een unieke opdracht. Maar doordat dit ook zo'n groot project is komen er wat formaliteiten om de hoek kijken. En in mijn beleving is dat uitgelopen op een aantal teleurstellingen.

Schilder Jo Dumon Tak voor zijn panorama (foto: Omroep Zeeland)

Dumon Tak noemt bijvoorbeeld de interesse van de Walchenaren en hun bestuurders. "Ik had de stille verwachting dat, omdat het werk wat ik maak de omgeving Walcheren is, het panorama dus ook de talk of the town zou worden, zeker onder de Walchenaren. En dat is niet gebeurd." Ook het uitblijven van een permanente locatie noemt hij contraproductief.

Bittere pil

"Die negatieven dingen, die verwachtingen die niet zijn ingelost, die creëren een ruis in mij. En die is in mijn hoofd niet meer verenigbaar. Daarom stop ik ermee." Een bittere pil, ook voor de veertig vrijwilligers die het project dragen en zorgen voor de toeloop naar de Machinefabriek. Toch gaan ze met opgeheven hoofd en volle moed verder, zegt projectleider Rob Philipp.

Rob Phillipp, projectleider van het Panorama Walcheren (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is niet het einde van Panorama Walcheren. Het feit dat de schilder stopt, wil niet zeggen dat Panorama Walcheren stopt. Mesdag is tenslotte ook al enige jaren dood en Panorama Mesdag bestaat nog." De stichting denkt nog na over de toekomst. Een nieuwe schilder zou een optie zijn. Philipp: "Maar je kan ook denken aan andere kunstenaars met andere disciplines. Misschien komt er wel totaal wat anders."

Ook Dumon Tak hoopt dat Panorama Walcheren gewoon blijft bestaan. "En dat het, als bestaansrecht, mij niet nodig heeft om te kunnen blijven bestaan." Hij maakt het laatste schilderij, van Westkapelle, nog af en hoopt rond de jaarwisseling klaar te zijn met het project.