'Oestervissers en natuurorganisaties moeten samen de toekomst van de oestersector verbeteren'

De oesterboorder is al geruime tijd een groot probleem voor de oesterkwekers. Tafelkweek lijkt een oplossing te zijn. Inmiddels staan er op 50 hectare tafels waar op gekweekt wordt, maar dit is volgens de oesterkwekers niet genoeg. "Om het rendabel te maken moet er minstens 150 hectare vrijgemaakt worden voor tafelkweek", zegt Kees van Beveren, voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging.

Die wens is een heikel punt voor Alexander Bolomey van het Zeeuwse Landschap: "Die tafels kunnen onrust veroorzaken voor de vogels die daar leven en als we niet oppassen dreigen er steeds meer vogelsoorten uit te sterven in Zeeland. Daarom ben ik huiverig."

Convenant

De verschillende standpunten leven spanning op. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat kwam daarom met het voorstel dat de partijen een convenant opstellen waarin duidelijk afspraken zijn vastgelegd. "Ik denk dat er meer ruimte moet komen voor de tafelkweek. Maar als dat gebeurt, hoe ga je dan om met de bodem? Valt daar wat ruimte in te leveren? Die balans moeten we opzoeken", aldus De Bat.

De helft van de Zeeuwse oesterkweek gaat naar België. Daarom was de Vlaamse minister Hilde Crevits ook aanwezig bij de opening van het oesterseizoen. Zij kondigde in haar toespraak aan dat ze graag een bijdrage wil leveren om de aquacultuur, waar de oesterkweek onderdeel van is, te stimuleren.

Dat doen de Vlamingen met een onderzoek waar zij 1,25 miljoen euro voor hebben uitgetrokken. "Zeeland zou van de oplossing kunnen profiteren zodra die gevonden is", zegt Crevits.

Optimistisch

Ondanks de problemen met de oesterboorder en de arbeidsintensiviteit die de tafelkweek met zich meebrengt, blijven de oesterkwekers optimistisch, zegt Van Beveren: "De oesters zijn flink gevuld en de eerste oogst valt qua aantallen niet tegen dus het is een goede start." Een convenant met de natuurorganisaties ziet hij ook wel zitten, maar dat is op korte termijn geen oplossing. "Ik vermoed dat we er al snel twee jaar voor nodig hebben", aldus Van Beveren.

