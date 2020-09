Goes plaatst zeven nieuwe defibrilatoren om 'honderd procent hartveilig' te worden

Automatische Externe Defibrilator (foto: Omroep Zeeland)

In Goes zijn nu 43 AED's die 24 uur per dag zeven dagen per week beschikbaar zijn. Daarnaast hangen er 28 AED's bij bedrijven of winkels, maar die zijn alleen te gebruiken tijdens openingstijden en kantooruren en tellen daarom niet mee voor de dekkingsgraad. Om de dekkingsgraad op 100 procent te krijgen zijn er nog zeven AED-kastjes nodig. In een aantal wijken, zoals de nieuwbouwwijk Aria, is nog geen defibrilator voor algemeen gebruik.

Burgerhulpverleners

In Goes zijn 637 burgerhulpverleners die de kastjes kunnen bedienen. Dat is twee procent van de lokale bevolking. Zij zijn als vrijwilliger aangesloten bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Als iemand 112 belt voor een slachtoffer met hartfalen, gaan er twee signalen uit. Een naar de ambulance en een naar een burgerhulpverlener die in de buurt van het incident verblijft.

Hoewel nieuwe mensen altijd welkom zijn, zijn er voldoende vrijwilligers. "De sociale cohesie in de gemeente Goes is prima in orde. Ook het omzien naar elkaar. Daar zijn we als college heel erg blij mee," zegt wethouder Gezondheidszorg André van der Reest.

De zeven nieuwe kastjes kosten in totaal 27.000 euro. De gemeenteraad van Goes moet nog met het voorstel akkoord gaan.