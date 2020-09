Uitslagen amateurvoetbal donderdag 17 september

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Kenny Verhagen scoorde het openingsdoelpunt. In de tweede helft bepaalde Ricardo van Trappen met twee goals de eindstand op 3-0.

Sluis wint met 0-5 van Rimboe. Dit duel is niet meer van belang voor de eindstand in poule 2, want Terneuzen is al zeker van de volgende ronde.

Districtsbeker

groep 3 poule 2 Rimboe - Sluis 0-5 poule 4 STEEN - WVV'67 3-0 poule 5 METO - Victoria'03 afg

STEEN bereikte via een 3-0 zege op WVV'67 de volgende ronde in het bekertoernooi (foto: Patric Sponselee)

WIK'57

Het bekerduel tussen WIK'57 uit Kerkwerve en Veere wordt niet meer ingehaald. Daardoor is Wolfaartsdijk in poule 6 van groep 2 zeker van de volgende ronde. WIK'57 tegen Veere werd begin september afgelast vanwege twee corona-besmettingen bij de ploeg uit Kerkwerve.

"Er zijn meerdere redenen waarom er niet meer gespeeld wordt", vertelt WIK'57-voorzitter Gérard van Wanrooij. "De wedstrijd moest voor 26 september gespeeld worden, maar dat kon niet bij ons vanwege het ontbreken van een lichtinstallatie. We moesten met zes doelpunten verschil winnen om de volgende ronde te halen. Maar dat is voor ons geen reëel doel. Daarom is er besloten in overleg met de KNVB om niet te spelen, overigens ook zonder gevolgen", aldus Van Wanrooij.