Goedemorgen! Schilder Panorama Walcheren stopt en Goes plaatst meer AED's

We beginnen met slecht nieuws voor het Panorama Walcheren. Na tien jaar schilderen geeft schilder Jo Dumon Tak de pijp aan Maarten. Het gebrek aan interesse van de Walchenaren in het panorama en het uitblijven van een vaste plek hebben de schilder opgebroken.

Dumon Tak (foto: Omroep Zeeland)

Goes wil honderd procent hartveilig worden. In de gemeente hangen al 43 defibrillators, maar om de stad volledig gedekt te hebben, moeten er nog zeven bij. Dat gaat de gemeente een flinke bom duiten kosten: 27.000 euro.

Oesterseizoen begonnen

In Yerseke is gisteravond het oesterseizoen begonnen. Bij die start wees gedeputeerde Jo-Annes de Bat op de spanning die bestaat tussen de oestervissers en de natuurorganisaties. Hij wees beide op om snel afspraken te maken over de beschikbare ruimte in de Oosterschelde.

Het is hét jaarlijkse uitje voor veel wielersupporters: een bezoek aan de Tour de France. Vanwege het coronavirus en omdat de vakantie al voorbij is, is het bij de Tour een stuk minder druk met supporters. Maar echte fanatiekelingen laten zich natuurlijk niet tegenhouden. Een van hen is Maurice Bernard uit Serooskerke op Walcheren.

Maurice Bernard is als supporter bij de Tour de France en beklom vandaag de Col de la Madeleine (foto: Maurice Bernard)

Het weer

Vandaag is het weer een onbewolkte dag en het wordt zelfs nog iets warmer dan gisteren: 21 tot 23 graden. Dit weekend verandert er vrij weinig aan het weerbeeld, al kan er zondag wel een bui vallen.