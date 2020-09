Siebe Schets haakt af bij GOES met blessure

Siebe Schets ontbreekt bij GOES door een hamstringblessure (foto: Orange Pictures)

"Siebe had vorige week net na zijn doelpunt tegen Staphorst al last van zijn hamstring", zo vertelt GOES-trainer Kevin Hollander. Maandag en dinsdag trainde Schets niet mee.

Donderdag probeerde hij de training te hervatten, maar dat was van korte duur. "Dat is balen, want Siebe heeft zijn meerwaarde voor de ploeg", zegt Hollander.

De blessure van de spits komt sowieso ongelegen, want GOES kent een moeilijke start van de competitie. De ploeg creëert weinig kansen en scoort dus ook niet veel: twee goals in twee duels, beiden gemaakt door Schets.

Andere boeg

Hollander gaat het tegen VVOG (twaalfde plek) over een andere boeg gooien. "We hebben de eerste twee duels redelijk kansloos verloren. We krijgen ook makkelijk doelpunten tegen. Dus we moeten wel iets veranderen. Of dat nu de speelwijze is of de spelers die opgesteld worden", aldus de trainer.

(foto: Omroep Zeeland)